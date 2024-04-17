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Published Сегодня, 03:02

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Updated Сегодня, 03:04

В селе Тюменской области выявили очаг бешенства

В селе Тюменской области объявили карантин по бешенству

17 апреля 2024, 03:02
Фото: 1MI

В селе Тюменской области выявили очаг бешенства

Вирус был выявлен в пробах, отобранных от енотовидной собаки. На территории населенного пункта начали действовать ограничения.

На части территории села Старый Кавдык Ялуторовского района объявили карантин по бешенству. Вирус был найден в образце материала, отобранного от енотовидной собаки, сообщили в Управлении ветеринарии Тюменской области.

В населенном пункте запрещаются любые ярмарки и выставки, связанные с демонстрацией животных, а также отлов диких животных с последующей перевозкой за пределы их места обитания. Управление ветеринарии проводит мероприятия по ликвидации очага вируса и предотвращению его распространения.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в поселке под Тюменью заметили бобра. Он бродил возле жилого дома.

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