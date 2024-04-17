В селе Тюменской области объявили карантин по бешенству

В населенном пункте запрещаются любые ярмарки и выставки, связанные с демонстрацией животных, а также отлов диких животных с последующей перевозкой за пределы их места обитания. Управление ветеринарии проводит мероприятия по ликвидации очага вируса и предотвращению его распространения.