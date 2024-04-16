Пришел проверить подготовку к паводку? В поселке под Тюменью заметили сурового бобра

Отметим, секретом не является то, что в прорыве дамбы в 2016 году, во время наводнения произошедшего на территории Тюменской области, обвинили бобров и ондатр. Суровые животные, по заверениям властей, «прогрызли дамбу» в двух местах в Ленинском округе. В результате чего образовалась фильтрация воды в сторону домов.