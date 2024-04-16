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В поселке под Тюменью заметили сурового бобра

Пришел проверить подготовку к паводку? В поселке под Тюменью заметили сурового бобра

16 апреля 2024, 08:32
Фото: Википедия

В поселке под Тюменью заметили сурового бобра

В поселке Богандинский на днях местные жители заметили бобра. Грызун бродил рядом с жилым домом. Вероятнее всего, в поисках материала для строительства плотины. Видеороликом с «Нашим Городом» поделилась подписчица.
«Пришел проверить плотину — власти не справляются», — пошутила девушка.
«Это точно тот, что в Оренбурге дамбу съел», — отметил Александр В.
Видео: nashgorod.ru

Отметим, секретом не является то, что в прорыве дамбы в 2016 году, во время наводнения произошедшего на территории Тюменской области, обвинили бобров и ондатр. Суровые животные, по заверениям властей, «прогрызли дамбу» в двух местах в Ленинском округе. В результате чего образовалась фильтрация воды в сторону домов.

Более того, в прорыве дамбы в Орске в этом году также обвинили грызунов. Такую версию озвучил директор компании, возводившей гидротехническое сооружение. Правда, она уже подверглась критике ученых — по словам гидрологов, на правильно спроектированной и построенной дамбе бобрам грызть просто нечего.

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«В интернете на этот счет шутят, что „грызунов“ надо искать совсем в других местах — в тех кабинетах, где делят бюджеты», — отметил главный научный сотрудник, завлабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов в беседе с АиФ.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжает прибывать вода в реке Ишим. По словам губернатора региона Александра Моора, в ближайшие дни ожидается превышение исторических максимумов уровня воды в Ишиме, вероятны прорывы дамб. В связи с этим проходит срочная эвакуация в населенных пунктах, попадающих в зону затопления.

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