Пришел проверить подготовку к паводку? В поселке под Тюменью заметили сурового бобра

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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«Пришел проверить плотину — власти не справляются», — пошутила девушка.
«Это точно тот, что в Оренбурге дамбу съел», — отметил Александр В.
Отметим, секретом не является то, что в прорыве дамбы в 2016 году, во время наводнения произошедшего на территории Тюменской области, обвинили бобров и ондатр. Суровые животные, по заверениям властей, «прогрызли дамбу» в двух местах в Ленинском округе. В результате чего образовалась фильтрация воды в сторону домов.
Более того, в прорыве дамбы в Орске в этом году также обвинили грызунов. Такую версию озвучил директор компании, возводившей гидротехническое сооружение. Правда, она уже подверглась критике ученых — по словам гидрологов, на правильно спроектированной и построенной дамбе бобрам грызть просто нечего.
«В интернете на этот счет шутят, что „грызунов“ надо искать совсем в других местах — в тех кабинетах, где делят бюджеты», — отметил главный научный сотрудник, завлабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов в беседе с АиФ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжает прибывать вода в реке Ишим. По словам губернатора региона Александра Моора, в ближайшие дни ожидается превышение исторических максимумов уровня воды в Ишиме, вероятны прорывы дамб. В связи с этим проходит срочная эвакуация в населенных пунктах, попадающих в зону затопления.