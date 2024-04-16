«Никому нет дела»: тюменцы требуют от чиновников список улиц, попадающих в зону ЧС

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Ишимцы отмечают, что предоставленные карты с зонами прогнозируемого затопления неинформативны — в них сложно разобраться простому обывателю. Кроме того, отсутствует карта с зонами возможного затопления сел Пахомово, Симоново, Стрехнино, города Ишима и прочих муниципальных образований.
«Даже не знаю, как обратиться к нашим чиновникам. Почему то указали Синицына, а где потеряли Симонова. Или у вас там никого не останется? Это что за дискриминация такая? И хочется спросить вас, чиновники, что вы сделали за эти годы с 2017 года, чтобы не страдали простые жители района. Где ваш отчёт за эти годы? Когда вы начнёте работать?» — возмущаются жители Ишимского района.
«До жителей Стрехнинского поселения ни городской администрации, ни районной дела нет! Глава поселения Дмитрий Келле вообще бездействует! На сайте администрации сельского поселения публикуют только мероприятия дома культуры и спорткомплекса. Видимо, они его только и интересуют! Если затопит Стрехнино — напишем Александру Бастрыкину. Пусть он тогда хоть порядок наведет в нашем селе!» — негодует Ирина Р.
Между тем, по прогнозам уровень воды в Ишиме в пик паводка превысит ранее озвученную специалистами Росгидромета отметку. По информации, указанной в реестре населенных пунктов юга Тюменской области, попадающих в зоны затопления, наводнение грозит 17 районам, в том числе Ишимскому, Ялуторовскому, Вагайскому, Аромашевскому, Уватскому, Абатскому, Викуловскому, Исетскому, Ярковскому и другим.
В зоне риска 139 населенных пунктов, в которых под воду могут уйти порядка 9 тысяч жилых домов.