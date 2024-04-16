«Никому нет дела»: тюменцы требуют от чиновников список улиц, попадающих в зону ЧС

Между тем, по прогнозам уровень воды в Ишиме в пик паводка превысит ранее озвученную специалистами Росгидромета отметку. По информации, указанной в реестре населенных пунктов юга Тюменской области, попадающих в зоны затопления, наводнение грозит 17 районам, в том числе Ишимскому, Ялуторовскому, Вагайскому, Аромашевскому, Уватскому, Абатскому, Викуловскому, Исетскому, Ярковскому и другим.