«Цены подняли в несколько раз»: жильцов дома УК «Русь» шокировали суммы платежей

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Если в платежке за февраль, сумма выплаты за пользование электричеством в доме у жильцов едва достигала 100 рублей, то за март с жильцов стали требовать по 300 рублей и более. Такой резкий скачок цены вызвал беспокойство у жителей дома на улице Кремлевской, ведь, по их словам, людей не предупреждали об изменении суммы или условия выплат.
«Я пишу вам от имени жильцов многоквартирного дома по адресу ул. Кремлёвская 112 к4. В конце марта мы как обычно получили платёжный документ от ООО „УК Русь“. В нём мы вдруг обнаружили, что показания общедомового счётчика за электроэнергию взлетели в несколько раз, соответственно взлетела и оплата. В среднем по дому разница с предыдущим месяцем составила 300-600 рублей в зависимости от метража квартир», — рассказала местная жительница Екатерина Янкович.
Также тюменка предоставила редакции платежные документы за март и февраль, которые подтверждают кратный рост требуемого платежа. Девушка также сообщила, что жильцы обращались в управляющую компанию, чтобы выяснить причины произошедшего.
«Конечно, мы попытались выяснить, с чем вызвано столь резкое увеличение потребления. Сотрудники управляющей компании отправляли нас в технический отдел, потом к главному бухгалтеру, потом к энергетику. Как итог мы получили две разные версии от УК», — рассказывает Янкович.
По словам тюменки, первая версия связана с тем, что в доме заменили счетчики электроэнергии из-за чего и был произведен перерасчет. Другая версия гласит, что энергетики сделали перерасчет из-за крупной задолженности жильцов, которые не передают показания квартирных счетчиков, а значит долги «раскидали» между другими жильцами.
«Наш город» также обратился в управляющую компанию «Русь» чтобы разобраться в причине произошедшего, однако говорить об этом напрямую нашему корреспонденту отказались.
«Жильцы могут отправить заявку в компанию и им все объяснят. Вы-то что сейчас хотите? Запрашивайте информацию», — сообщили редакции в УК, требуя официальный запрос.
Вместе с тем, Екатерина Янкович говорит о том, что сами энергетики свою причастность к изменениям в платежках отрицают.
«Мы совершенно отчаялись получить от ООО „УК Русь“ какой-либо внятный и правдивый ответ. Очень просим разобраться в данной ситуации и придать её огласке», — говорит тюменка.
Так как оперативно получить ответа от управляющей компании не удалось, мы обратились к юриста Павлу Шадрину, который пояснил, что жильцы с их вопросом могут самостоятельно обратиться к надзорным органам.
«Можно написать заявление в жилищную инспекцию, в департамент коммунального хозяйства или в Роспотребнадзор. По факту подачи заявления, специалисты проведут проверку и выяснят истинную причину роста цен. Если же окажется, что он необоснован, то будут приняты соответствующие меры», — рекомендует юрист.
Также он говорит о том, что можно напрямую обратиться в суд, в ходе рассмотрения иска также будет установлена истинная причина произошедшего.
Директором компании числится Михаил Скляров, учредителем — Ольга Склярова. Отметим, чо ранее одним из учредителем компании был Николай Щепелин — один из 100 богатейших людей Тюменской области, который ранее был связан с застройщиков ТДСК.
За 2023 год чистая прибыль компании кратно взлетела до 72 миллионов рублей, тогда как в 2022 она составляла только 3 миллиона. В качестве ответчика в судах УК выступала 22 раза, общая сумма исков составила 23,2 миллиона рублей. Больше всего вопросов, которые решались через суд, касались именно электроснабжения.
С жалобами на копанию в редакцию жильцы обращались неоднократно. Сообщая о проблемах с коммунальным хозяйством, собственники квартир под управой компании часто отмечали, что не могут получить от УК объяснений касательно произошедшего. Многие тюменцы отмечают, что рядовые жалобы жильцов не помогают, работают лишь обращения к надзорным органам, после чего ситуация и меняется в лучшую сторону.
А потому сейчас жильцы дома на улице Коммунистической просят представителей надзорных органов выяснить истинную причину произошедшего в ходе соответствующей проверки.