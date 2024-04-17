«Цены подняли в несколько раз»: жильцов дома УК «Русь» шокировали суммы платежей

Если в платежке за февраль, сумма выплаты за пользование электричеством в доме у жильцов едва достигала 100 рублей, то за март с жильцов стали требовать по 300 рублей и более. Такой резкий скачок цены вызвал беспокойство у жителей дома на улице Кремлевской, ведь, по их словам, людей не предупреждали об изменении суммы или условия выплат.