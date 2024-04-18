Итоги дня в Тюмени: паводок, дефицит учителей и эпидемия гепатита А в регионе

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
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Updated Сегодня, 16:02
В Тюменской области уровень реки Ишим достиг исторического максимума и побил рекорд, побитый в 2017 году. Губернатор Тюменской области Александр Моор все так же призывает людей эвакуироваться.
Испытание паводком не выдержал и мост, построенный «Мостостроем 11». Дорожный объект был сдан в эксплуатацию менее года назад — осенью 2023 года. В районе села Афонькино он не выдержал испытание водой и обвалился.
Губернатор сообщил о том, что большая вода накроет Ишимский район через 2-3 дня. А в Абатском районе в срочном порядке эвакуируют жителей нескольких деревень.
По итогам 2023 года Тюменская область вошла в рейтинг регионов РФ, в которых зафиксирована нехватка педагогов в школах. При этом наибольший дефицит был отмечен среди учителей по русскому языку. Такие данные предоставили аналитики «Авито Работы».
По словам экспертов, было открыто 57 вакансий для учителей русского языка. Средний размер заработка составил 33 тысячи 700 рублей в месяц.
В настоящее время в Тюменской области, согласно данным портала «Работа России», остаются открытыми 55 вакансий для педагогов русского языка и литературы.
Закрылся популярный ресторан, полюбившийся тюменцам. Заведение See yu проработало почти пять лет. Там можно было заказать вок, рамен, роллы и другие азиатские блюда. Находился ресторан на улице 8 Марта.
Последний день ресторан работал 15 апреля. Причины его закрытия пока не раскрываются.
На фоне паводков в Тюменской области существенно вырос риск заражения острыми инфекциями, в том числе гепатитом А. Подхватить заболевание можно не только выпив зараженной воды, но и искупавшись в ней или допустив ее попадание в нос. Особенно опасна инфекция для людей, имеющих проблемы с ЖКТ.
Подробнее о том, чем грозит вирус, как защитить себя от заражения и грозит ли эпидемия Тюменской области, можно прочитать в нашем материале.
В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени работают над нормативными актами, которые предусматривают улучшение работы общественного транспорта. Вместе с тем, хотят поработать и над улучшением внешнего вида водителей — ввести для них униформу.
Такая инициатива уже была выдвинута тюменской администрацией в 2014 году, но ее не одобрило региональное УФАС.