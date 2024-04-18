Дефицит учителей обострился в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
По словам экспертов, было открыто 57 вакансий для учителей русского языка. Средний размер заработка составил 33 тысячи 700 рублей в месяц.
В настоящее время в Тюменской области, согласно данным портала «Работа России», остаются открытыми 55 вакансий для педагогов русского языка и литературы. Размер заработка составляет от 23 до 50 тысяч рублей. Всего для учителей в регионе открыты около 400 вакансий.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года вырос спрос на студентов-вахтовиков почти в 2,5 раза. Одновременно с этим на 50% увеличился размер средней предлагаемой заработной платы — до 104 тысяч рублей.