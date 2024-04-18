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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:45

В Тюменской области не хватает учителей

Дефицит учителей обострился в Тюменской области

18 апреля 2024, 06:43
Фото: 1MI

В Тюменской области не хватает учителей

По итогам 2023 года Тюменская область вошла в число регионов России, где была зафиксирована нехватка педагогов школ. При этом наибольший дефицит был отмечен среди учителей по русскому языку. Такие данные предоставили аналитики «Авито Работы».

По словам экспертов, было открыто 57 вакансий для учителей русского языка. Средний размер заработка составил 33 тысячи 700 рублей в месяц.

В настоящее время в Тюменской области, согласно данным портала «Работа России», остаются открытыми 55 вакансий для педагогов русского языка и литературы. Размер заработка составляет от 23 до 50 тысяч рублей. Всего для учителей в регионе открыты около 400 вакансий.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года вырос спрос на студентов-вахтовиков почти в 2,5 раза. Одновременно с этим на 50% увеличился размер средней предлагаемой заработной платы — до 104 тысяч рублей.

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