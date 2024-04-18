Вода в Иртыше начала убывать, но пока расслабляться рано

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Днем ранее вода в реке прибыла на 54 сантиметра. Однако тоболяки считают, что пока расслабляться рано — пик паводка ожидается в период с 23 до 25 апреля. Соответственно ситуация может измениться в любой момент.
В настоящее время в Тюменской области наиболее сложная паводковая ситуация сложилась в Казанском районе — уровень критической отметки в реке Ишим в районе села Ильинка превышен на 91 сантиметр. По данным гидропоста, вода поднялась до отметки 891 см выше нуля поста. Вследствие половодья с муниципалитете оказались затоплены дороги между селами, размыло мост. В муниципалитете продолжаются работы по борьбе с паводком.