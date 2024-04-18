Вода в Иртыше начала убывать, но пока расслабляться рано

В настоящее время в Тюменской области наиболее сложная паводковая ситуация сложилась в Казанском районе — уровень критической отметки в реке Ишим в районе села Ильинка превышен на 91 сантиметр. По данным гидропоста, вода поднялась до отметки 891 см выше нуля поста. Вследствие половодья с муниципалитете оказались затоплены дороги между селами, размыло мост. В муниципалитете продолжаются работы по борьбе с паводком.