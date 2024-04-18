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Вода в Иртыше начала убывать, но пока расслабляться рано

Вода в Иртыше начала убывать, но пока расслабляться рано

18 апреля 2024, 05:27
Фото: 1MI
За последние сутки уровень воды в Иртыше в Тобольске уменьшился на 26 сантиметров. По данным на 8 часов утра 18 апреля, уровень воды составляет 251 сантиметр выше нулевой отметки, сообщили в Тюменском ЦГСМ.

Днем ранее вода в реке прибыла на 54 сантиметра. Однако тоболяки считают, что пока расслабляться рано — пик паводка ожидается в период с 23 до 25 апреля. Соответственно ситуация может измениться в любой момент.

В настоящее время в Тюменской области наиболее сложная паводковая ситуация сложилась в Казанском районе — уровень критической отметки в реке Ишим в районе села Ильинка превышен на 91 сантиметр. По данным гидропоста, вода поднялась до отметки 891 см выше нуля поста. Вследствие половодья с муниципалитете оказались затоплены дороги между селами, размыло мост. В муниципалитете продолжаются работы по борьбе с паводком.

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