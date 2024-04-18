Из-за паводка в Тюменской области перекрывают федеральные трассы

В Тюменской области из-за паводка перекрывают федеральные трассы

Ограничения для проезда большегрузного транспорта введены на участках автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — подъезд к Ишиму в Бержюдском и Ишимском районах, с 479 по 584-й км, и на подъезде к Тюмени в Тюменском и Исетском районах — с 99 по 189-й км.

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