Из-за паводка в Тюменской области перекрывают федеральные трассы

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Запрет на движение грузовиков, двигающихся по направлению в Курганскую область, будет действовать до 20:00 четверга, 18 апреля. Как пояснили в области ФКУ «Уралуправтодор», ограничения не коснутся транспорта жителей Курганской области, специальной и дорожно-строительной техники, привлекаемой к проведению аварийно-спасательных работ, а также транспорта, перевозящего в регион продовольствие.
Кроме того, в Тюменской области из-за перелива воды через дорожное полотно в районе села Гагарье (Казанский район) перекрыта автодорога Ишим — Казанское. Видеоролик с затопленной автодорогой опубликовали очевидцы в социальных сетях.
По данным на утро 18 апреля, уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка за сутки подняла еще на 7 сантиметров и достиг отметки 891 см выше нуля поста. В городе Ишиме воды в реке за последний 24 часа прибыла на 68 см — уровень воды составляет 462 см (критическая отметка 850 см).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области перекрыли движение на низководных мостах через реку Ишим на 3 километре дороги Ощепково — Назарово и на 1 километре подъезда к деревне Рогозина. Ранее запрет на проезд по мостам был установлен еще на 9 мостах.