Не выдержал: в Казанском районе обвалился мост, который строил «Мостострой»

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
Дорожный объект был сдан в эксплуатацию менее года назад — осенью 2023 года. Работы по строительству вела дочка АО «Мостострой-11» компания ТФ «Мостоотряд-36». Тогда мостовики заверяли, что конструкция будет смонтирована надёжно и сможет выдержать максимальный уровень воды.
Между тем, уровень воды в реке на гидропосте в селе Ильинка составляет в настоящее время 8,91 м. Вода продолжает прибывать Уже подтоплена автодорога между селом Огнево и деревней Малая Ченчерь и дорога на Ишим между Гагарье и Огнево. Жители Большеченчерского и Челюскинского сельских поселений могут попасть на «большую землю» по дороге Маслянский — Ишим, автосообщение между Гагарье и селом Казанское организовано в по дороге через Второпесьяново, Смирное, Чирки.
Также под воду ушли пешеходный мост и дорога через реку Зимиха между селом Казанское и поселком Новоселезнево.
По данным администрации Казанского района, в муниципалитете в настоящее время ведется засыпка мешков для резерва на случай, если произойдет подмывание дамб в селе Казанское.
Чиновники рекомендуют жителям, оказавшимся в зоне затопления, не рисковать жизнями и покинуть свои дома. Временное жилье для них организовано в ПВР.
Ранее «Наш Город» писал, что в четырех районах Тюменской области ограничили из-за паводка движение большегрузов по автодороге Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — подъезд к Ишиму и подъезд к Тюмени. Запрет на проезд будет действовать до вечера четверга.