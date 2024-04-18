Не выдержал: в Казанском районе обвалился мост, который строил «Мостострой»

Между тем, уровень воды в реке на гидропосте в селе Ильинка составляет в настоящее время 8,91 м. Вода продолжает прибывать Уже подтоплена автодорога между селом Огнево и деревней Малая Ченчерь и дорога на Ишим между Гагарье и Огнево. Жители Большеченчерского и Челюскинского сельских поселений могут попасть на «большую землю» по дороге Маслянский — Ишим, автосообщение между Гагарье и селом Казанское организовано в по дороге через Второпесьяново, Смирное, Чирки.