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В Казанском районе обвалился мост, который строил «Мостострой»

Не выдержал: в Казанском районе обвалился мост, который строил «Мостострой»

18 апреля 2024, 05:02
Фото: 1MI

В Казанском районе обвалился мост, который строил «Мостострой»

В селе Афонькино Казанского района из-за паводка размыло мост чрез реку Ишим. Фотографии обвалившегося дорожного полотна опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Дорожный объект был сдан в эксплуатацию менее года назад — осенью 2023 года. Работы по строительству вела дочка АО «Мостострой-11» компания ТФ «Мостоотряд-36». Тогда мостовики заверяли, что конструкция будет смонтирована надёжно и сможет выдержать максимальный уровень воды.

Фото: Ишим Переподслушано

Между тем, уровень воды в реке на гидропосте в селе Ильинка составляет в настоящее время 8,91 м. Вода продолжает прибывать Уже подтоплена автодорога между селом Огнево и деревней Малая Ченчерь и дорога на Ишим между Гагарье и Огнево. Жители Большеченчерского и Челюскинского сельских поселений могут попасть на «большую землю» по дороге Маслянский — Ишим, автосообщение между Гагарье и селом Казанское организовано в по дороге через Второпесьяново, Смирное, Чирки.

Также под воду ушли пешеходный мост и дорога через реку Зимиха между селом Казанское и поселком Новоселезнево.

По данным администрации Казанского района, в муниципалитете в настоящее время ведется засыпка мешков для резерва на случай, если произойдет подмывание дамб в селе Казанское.

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Чиновники рекомендуют жителям, оказавшимся в зоне затопления, не рисковать жизнями и покинуть свои дома. Временное жилье для них организовано в ПВР.

Ранее «Наш Город» писал, что в четырех районах Тюменской области ограничили из-за паводка движение большегрузов по автодороге Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — подъезд к Ишиму и подъезд к Тюмени. Запрет на проезд будет действовать до вечера четверга.

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