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Керамзитоблок в Тюмени подорожал более чем в три раза

Керамзитоблок в Тюмени подорожал в 3.5 раза

18 апреля 2024, 03:42
Фото: 1MI

Керамзитоблок в Тюмени подорожал более чем в три раза

По словам экспертов, спрос на керамзитоблок начал расти задолго до начала строительного сезона. Ожидается, что пик цены придется на июль.

За год керамзитоблок в Тюмени подорожал в 3.5 раза. Спрос на него начал расти еще до старта строительного сезона.

«Значительно выросла себестоимость производства. К примеру, цемент за год вырос на 20%, значительно увеличились логистические затраты, дефицит рабочей силы на рынке труда ведет к увеличению затрат на персонал. В пик строительного сезона рост цен — это вынужденная мера: если сохранять стоимость на прежнем уровне, рынок столкнется с дефицитом этого строительства материала», — рассказала исполнительный директор комбината стеновых материалов «Винзер» Ангелина Анищенко РБК Тюмень.
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Эксперт отметила, что в 2023 году пик цены пришелся на июль. Ожидается, что к июлю этого года цены поднимутся на 10-15%.

Ранее «Наш город» сообщал, что аренда загородных домов в Тюменской области подорожала на 75%. Покупка такой недвижимости в этом году обойдется на 23% дороже.

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