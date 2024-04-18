Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:44
За год керамзитоблок в Тюмени подорожал в 3.5 раза. Спрос на него начал расти еще до старта строительного сезона.
«Значительно выросла себестоимость производства. К примеру, цемент за год вырос на 20%, значительно увеличились логистические затраты, дефицит рабочей силы на рынке труда ведет к увеличению затрат на персонал. В пик строительного сезона рост цен — это вынужденная мера: если сохранять стоимость на прежнем уровне, рынок столкнется с дефицитом этого строительства материала», — рассказала исполнительный директор комбината стеновых материалов «Винзер» Ангелина Анищенко РБК Тюмень.
Эксперт отметила, что в 2023 году пик цены пришелся на июль. Ожидается, что к июлю этого года цены поднимутся на 10-15%.
Ранее «Наш город» сообщал, что аренда загородных домов в Тюменской области подорожала на 75%. Покупка такой недвижимости в этом году обойдется на 23% дороже.