Второй смертельный пожар за сутки унес жизнь жителя Тюмени

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
Сообщение о пожаре поступило около семи часов утра. На момент прибытия пожарных наблюдался дым из окна квартиры на втором этаже. Из дома эвакуировали 10 человек.
В тушении возгорания были задействованы 12 пожарных, огонь охватил два квадратных метра площади. В результате пожара погиб один человек. Предварительно, возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.
Этой ночью другой смертельный пожар произошел в 6-м микрорайоне в Тобольске. Из дома эвакуировали 29 человек. Один из эвакуированных скончался.
Ранее «Наш город» сообщал, что на спортивной площадке в Тюмени на ребенка упали футбольные ворота. Мальчика доставили в больницу.