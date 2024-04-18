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В Тюменской области произошел второй смертельный пожар за сутки

Второй смертельный пожар за сутки унес жизнь жителя Тюмени

18 апреля 2024, 04:39
Фото: МЧС Тюменской области

В Тюменской области произошел второй смертельный пожар за сутки

Сегодня утром в многоквартирном доме на Авторемонтной в Тюмени произошел пожар. Спасателям снова пришлось эвакуировать людей.

Сообщение о пожаре поступило около семи часов утра. На момент прибытия пожарных наблюдался дым из окна квартиры на втором этаже. Из дома эвакуировали 10 человек.

В тушении возгорания были задействованы 12 пожарных, огонь охватил два квадратных метра площади. В результате пожара погиб один человек. Предварительно, возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

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Этой ночью другой смертельный пожар произошел в 6-м микрорайоне в Тобольске. Из дома эвакуировали 29 человек. Один из эвакуированных скончался.

Ранее «Наш город» сообщал, что на спортивной площадке в Тюмени на ребенка упали футбольные ворота. Мальчика доставили в больницу.

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