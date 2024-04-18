Футбольные ворота упали на ребенка в Тюмени. ВИДЕО

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
На спортивной площадке в ЖК «Плеханово» в Тюмени на ребенка упали футбольные ворота. Инцидент произошел вчера, 17 апреля, около 17 часов вечера. Кадры с места происшествия опубликовали местные жители в Телеграм-канале «ЧС Тюмень Z».
На видео видно, что конструкция пошатнулась после того, как в нее попал мяч, который пнул один из мальчиков. Ворота упали на стоящего рядом ребенка.
В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что пострадавшего доставили в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее «Наш город» сообщал, что в одном из ресторанов Тюмени ребенка избили и выкинули на улицу. Мальчик зашел в заведение, чтобы продавать самодельные игрушки.