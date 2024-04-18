nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:10

Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

В Тюмени футбольные ворота упали на ребенка

Футбольные ворота упали на ребенка в Тюмени. ВИДЕО

18 апреля 2024, 04:10
Фото: 1MI

В Тюмени футбольные ворота упали на ребенка

Конструкция пошатнулась после того, как в нее прилетел мяч. Пострадавшего ребенка доставили в больницу.

На спортивной площадке в ЖК «Плеханово» в Тюмени на ребенка упали футбольные ворота. Инцидент произошел вчера, 17 апреля, около 17 часов вечера. Кадры с места происшествия опубликовали местные жители в Телеграм-канале «ЧС Тюмень Z».

На видео видно, что конструкция пошатнулась после того, как в нее попал мяч, который пнул один из мальчиков. Ворота упали на стоящего рядом ребенка.

Видео: ЧС Тюмень Z / Телеграм

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что пострадавшего доставили в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее «Наш город» сообщал, что в одном из ресторанов Тюмени ребенка избили и выкинули на улицу. Мальчик зашел в заведение, чтобы продавать самодельные игрушки.

Читайте также:
«Стихия непредсказуема»: губернатор Моор призвал тюменцев покинуть свои домаВ многоэтажном доме в Тобольске произошел смертельный пожарВ Тюмени улицу хотят назвать в честь погибшего участника СВО
#Любовь Селезнева#Видео
Угроза затопления! В Тюменской области вода прибывает по полметра в сутки
Вчера, 06:25
«Это убивает город»: тюменский урбанист связал паводки с высокой автомобилизацией
Вчера, 09:35
Когда это стало нормой? Уроженка Тобольска Инстасамка выложила новое скандальное фото
Вчера, 09:02
«Цены подняли в несколько раз»: жильцов дома УК «Русь» шокировали суммы платежей
Вчера, 07:39
Ребенка жестоко избили и выкинули из ресторана в Тюмени
Вчера, 04:41
Как найти идеальное жилье в Тюмени: советы от эксперта
Вчера, 12:55
"