«Это убивает город»: тюменский урбанист связал паводки с высокой автомобилизацией

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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В Тюмени жители делятся на два лагеря: одни считают, что автомобилизация — это хорошо, ведь она сигнализирует о прогрессивности города, другие же негативно относятся к этому явлению, осознавая опасность для экологии. Урбанист Никита Мельников говорит о том, что автомобилизацию нельзя охарактеризовать, как нечто исключительно плохое или хорошее. Однако он склонен полагать, что нельзя недооценивать влияние автомобилей на экологическую обстановку, что отчасти и спровоцировало настигнувшие Тюменскую область паводки.
«Бензиновый автотранспорт всегда связан с выбросом в атмосферу парниковых газов, в том числе и углекислого. Использование автомобилей — это 1/5 общего объема загрязнения. К тому же дороги и трассы — это источник сброса загрязнений в сточные воды, что существенно сказывается на экосистеме. В совокупности выделяемые автомобилями газы удерживают тепло в атмосфере, что приводит к глобальному потеплению — это одна из причин жутких паводков, окутавших страну и наш регион в том числе», — говорит урбанист.
Он отмечает, что глубокое промерзание почв зимой и резкие перепады температур, которые ныне для Тюменской области стали нормой — это также последствия глобального потепления.
«За год одним легковым автомобилем поглощается более чем 4 тонны кислорода и выделяется почти 800 кг окиси углерода, примерно 40 кг окислов азота и около 200 кг различных углеводородов. Это колоссальный показатель напрямую влияющий на качество жизни в городе», — отмечает Мельников.
Он уверен, что в Тюмени необходимо сбавлять темпы автомобилизации и адаптировать город для комфортного общественного транспорта и пешеходов.
Он также отмечает, что одна из главных проблем Тюмени — явный деловой центр и застройка на окраинах, что попросту вынуждает людей каждое утро выдвигаться на машине в центр города, а вечером по пробкам ехать обратно.
«У нас нет быстрого и комфортного способа добраться из одного конца города до другого. Автобусы вечно забиты, маршруты далеко не все хорошо продуманы, а других видов транспорта у нас нет вовсе. Будь у нас офисные здания в разных частях города, чтобы при покупке жилья можно было идти на работу пешком и на месте имелась бы необходимая инфраструктура, значительная часть горожан отказалась бы от автомобилей вовсе», — говорит Никита.
О проблеме организации «рабочей зоны» в Тюмени говорил и коллега Мельникова — урбанист Марсель Фаттахов. Он также отмечает, что строительство дорог не успевает за развитием города, а потому многие застревают в своих микрорайонах, которые строятся на окраине.
«По „проблемным“ выездам из уже построенных микрорайонов одним из решений может стать более корректное регулирование потоков в часы пик, а также создание более привлекательных механизмов пользования общественным транспортом или средствами индивидуальной мобильности», — говорит урбанист Марсель Фаттахов.
Оба эксперты убеждены в том, что Тюмени стоит пересмотреть план развития города с учетом возросшей автомобилизации и подумать над вариантами ее снижения, некоторыми из которых могут стать развитие общественного транспорта и строительство бизнес-центров в новых районах.
Никита Мельников убежден, что от автомобилей полностью в нынешнее время отказаться уже не получится, однако можно перейти к электрокарам или снизить ценность и необходимость бензиновых автомобилей в глазах горожан.
«Мы видим по развитым городам России, что они активно переходят на электротранспорт, причем не только на дорогах, но и в реках. Это очень приятный и позитивный тренд, который Тюмень, как город активно развивающийся, может поддержать. Путь к снижению автомобилизации должен быть мягким, мы не можем забрать у людей автомобили, но можем сделать их менее привлекательными для покупки и ежедневного использования», — говорит урбанист.
Он уверен, что важно развивать город для пешеходов, велосипедистов и других форматов экологичного передвижения. Это позитивно скажется не только на организации городской жизни, но и на глобальной экологии.