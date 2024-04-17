«Это убивает город»: тюменский урбанист связал паводки с высокой автомобилизацией

В Тюмени жители делятся на два лагеря: одни считают, что автомобилизация — это хорошо, ведь она сигнализирует о прогрессивности города, другие же негативно относятся к этому явлению, осознавая опасность для экологии. Урбанист Никита Мельников говорит о том, что автомобилизацию нельзя охарактеризовать, как нечто исключительно плохое или хорошее. Однако он склонен полагать, что нельзя недооценивать влияние автомобилей на экологическую обстановку, что отчасти и спровоцировало настигнувшие Тюменскую область паводки.