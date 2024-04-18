Большая вода накроет Ишимский район через два дня

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Сегодня глава региона встретился с главой поселения Татьяной Нененко. Вместе они осмотрели насыпи, а также оценили то, как жители защищают свои дома заблаговременно.
«Большую воду здесь ждут через 2-3 дня», — пишет Моор.
В поселке Плодопитомник Ишимского района тоже активно готовятся к паводку. Там участком руководит Ольга Буторина. Глава поселения держит на контроле работы по укреплению насыпи.
К работам по защите жилых домов от большой воды привлечены волонтеры.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области временно приостановили движение рейсовых автобусов.