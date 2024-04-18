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Большая вода накроет Ишимский район через два дня

Большая вода накроет Ишимский район через два дня

18 апреля 2024, 14:24
Фото: 1MI
Первыми в Ишимском районе большую воду встретят населенные пункты Лариха и Воронина. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Сегодня глава региона встретился с главой поселения Татьяной Нененко. Вместе они осмотрели насыпи, а также оценили то, как жители защищают свои дома заблаговременно.

«Большую воду здесь ждут через 2-3 дня», — пишет Моор.

В поселке Плодопитомник Ишимского района тоже активно готовятся к паводку. Там участком руководит Ольга Буторина. Глава поселения держит на контроле работы по укреплению насыпи.

К работам по защите жилых домов от большой воды привлечены волонтеры.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области временно приостановили движение рейсовых автобусов.

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#Нигина Азамова#Общество#Эвакуация#Паводок#Моор#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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