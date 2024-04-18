«Никто не гарантирует безопасность»: в Абатском районе началась срочная эвакуация

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Сегодня, 18 апреля, экстренно эвакуируют деревни Чупина, Лихачёва, Бокова, Узлова, Татарская (частично), Лапина, с. Конёво (частично), с. Банникова (частично).
Игорь Васильев вместе с прокурором района провел встречи с жителями, которые должны покинут свои дома. Также, чиновник проверил готовность ПВР к приему граждан.
В районе продолжают работы по формированию дамб.
«Однако никто не гарантирует безопасность, призываю граждан срочно вывозить имущество животных и эвакуироваться уже сейчас», — пишет Васильев.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области уволили майора МЧС за его требования снести дамбу, построенную жителями.