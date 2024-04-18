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Published Сегодня, 13:22

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Updated Сегодня, 13:24

В Тюменской области началась срочная эвакуация восьми деревень

«Никто не гарантирует безопасность»: в Абатском районе началась срочная эвакуация

18 апреля 2024, 13:22
Фото: Телеграм-канал Игоря Васильева

В Тюменской области началась срочная эвакуация восьми деревень

Решением КЧС Абатского района объявлена заблаговременная эвакуация в нескольких населенных пунктов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Игорь Васильев.

Сегодня, 18 апреля, экстренно эвакуируют деревни Чупина, Лихачёва, Бокова, Узлова, Татарская (частично), Лапина, с. Конёво (частично), с. Банникова (частично).

Игорь Васильев вместе с прокурором района провел встречи с жителями, которые должны покинут свои дома. Также, чиновник проверил готовность ПВР к приему граждан.

В районе продолжают работы по формированию дамб.

«Однако никто не гарантирует безопасность, призываю граждан срочно вывозить имущество животных и эвакуироваться уже сейчас», — пишет Васильев.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области уволили майора МЧС за его требования снести дамбу, построенную жителями.

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