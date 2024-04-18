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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Тюменского майора МЧС уволили из-за его требований снести дамбу, построенную жителями

Тюменского майора МЧС уволили из-за его требований снести дамбу, построенную жителями

18 апреля 2024, 13:02
Фото: 1MI
Майора МЧС, требовавшего от жителей села Пахомова снести дамбу, построенную на их деньги, отстранили от должности. Об этом сообщает телеграм-канал «Тюменская Z уМоора».

После того, как возник общественный резонанс, ГУ МЧС начало проверку. После нее майора Евгения Бадашмина, который является начальном 157-й пожарно-спасательной части Ишима, сняли с должности.

Жители Пахомова ранее заявили, что Бадашмин их заставляет снести дамбу, которую они построили своими силами, чтобы спастись от большой воды. Часть материалов была выделена местной администрацией. Майор МЧС прибыл на место возведения дамбы и приказал сносить ее, потому что она, по информации телеграм-канала, не защищала дом его подчиненного.

Ранее «Наш город» писал, почему Путин раскритиковал формулировку Моора о тюменцах.

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