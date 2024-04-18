Тюменского майора МЧС уволили из-за его требований снести дамбу, построенную жителями

Жители Пахомова ранее заявили, что Бадашмин их заставляет снести дамбу, которую они построили своими силами, чтобы спастись от большой воды. Часть материалов была выделена местной администрацией. Майор МЧС прибыл на место возведения дамбы и приказал сносить ее, потому что она, по информации телеграм-канала, не защищала дом его подчиненного.