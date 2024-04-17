В тюменском селе Афонькино вода начала топить дома

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Большая часть сельчан уже покинула территорию населенного пункта, некоторые остаются в своих домах, хотя местные власти просили всех заблаговременно перебраться на безопасные территории — в пункты временного размещения или к родственникам.
Такая же ситуация в Больших Ярках. Там дома постепенно погружаются под воду, в них экстренно отключают газ.
Ранее «Наш город» писал, что школьников перевели на дистант из-за паводков.