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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

В тюменском селе Афонькино вода начала топить дома

В тюменском селе Афонькино вода начала топить дома

17 апреля 2024, 12:46
Дома в селе Афонькино Казанского района начинает топить дома. Жители экстренно эвакуируются.

Большая часть сельчан уже покинула территорию населенного пункта, некоторые остаются в своих домах, хотя местные власти просили всех заблаговременно перебраться на безопасные территории — в пункты временного размещения или к родственникам.

Такая же ситуация в Больших Ярках. Там дома постепенно погружаются под воду, в них экстренно отключают газ.

Ранее «Наш город» писал, что школьников перевели на дистант из-за паводков.

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