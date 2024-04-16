Владимир Якушев призвал жителей села Казанское спасать свои жизни

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В данный момент из подтопляемых территории региона эвакуируют людей. Главная задача властей — сохранить жизни и вывезти тюменцев на безопасные территории, заявил Якушев.
На встрече с жителями села Казанское он отметил, что прогнозы по области оставляют желать лучшего, дамба может просто не выдержать поток воды, поэтому не стоит думать об имуществе, лучше бежать из опасных районов и спасать свои жизни.
Вода может прийти в любой момент, заявил политик.
Ранее «Наш город» писал, что Моор и Якушев призвали ишимцев экстренно эвакуироваться.