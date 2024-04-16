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Владимир Якушев призвал жителей села Казанское спасать свои жизни

Владимир Якушев призвал жителей села Казанское спасать свои жизни

16 апреля 2024, 16:48
Фото: 1MI
Полпред президента Владимир Якушев призвал жителей районов, которым грозит потопление, думать только о своих жизнях.

В данный момент из подтопляемых территории региона эвакуируют людей. Главная задача властей — сохранить жизни и вывезти тюменцев на безопасные территории, заявил Якушев.

На встрече с жителями села Казанское он отметил, что прогнозы по области оставляют желать лучшего, дамба может просто не выдержать поток воды, поэтому не стоит думать об имуществе, лучше бежать из опасных районов и спасать свои жизни.

Вода может прийти в любой момент, заявил политик.

Ранее «Наш город» писал, что Моор и Якушев призвали ишимцев экстренно эвакуироваться.

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