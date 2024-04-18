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Популярный ресторан азиатской кухни закрылся в Тюмени

Популярный ресторан азиатской кухни закрылся в Тюмени

18 апреля 2024, 09:29
Фото: 1MI
Заведение проработало почти пять лет. Там можно было заказать вок, рамен, роллы и другие азиатские блюда.

В Тюмени закрылся ресторан See yu, который находился на улице 8 Марта. Заведение открылось в 2019 году. Там подавали авторские коктейли, роллы, вок, рамен и другие блюда азиатской кухни.

Последний день ресторан работал 15 апреля. Причины его закрытия не раскрываются.

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Ранее «Наш город» писал, что тюменская ресторанная сеть откроет корейский ресторан в Сочи. На его открытие требуются от 50 до 70 миллионов рублей.

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