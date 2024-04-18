Популярный ресторан азиатской кухни закрылся в Тюмени

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В Тюмени закрылся ресторан See yu, который находился на улице 8 Марта. Заведение открылось в 2019 году. Там подавали авторские коктейли, роллы, вок, рамен и другие блюда азиатской кухни.
Последний день ресторан работал 15 апреля. Причины его закрытия не раскрываются.
Ранее «Наш город» писал, что тюменская ресторанная сеть откроет корейский ресторан в Сочи. На его открытие требуются от 50 до 70 миллионов рублей.