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Тюменских водителей автобусов могут «переодеть» в униформу

Тюменских водителей автобусов могут «переодеть» в униформу

18 апреля 2024, 14:47
Фото: 1MI
В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени работают над нормативными актами, которые предусматривают улучшение работы общественного транспорта.

Рассматривают повышение квалификации водителей, а также улучшение их внешнего вида, рассказал глава департамента Евгений Сорокин, отвечая на депутатов в ходе заседания тюменской гордумы.

В 2014 году, как добавил Сорокин, городские власти предлагали ввести униформу для водителей, но инициативу не поддержали в региональном УФАС.

В департаменте также рассматривают вопросы предоставления субсидий.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области отменили рейсовые автобусы из-за паводка.

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#Нигина Азамова#Общество#Водители#Общественный транспорт#Автобус#Автобусы
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