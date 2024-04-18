Тюменских водителей автобусов могут «переодеть» в униформу

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Рассматривают повышение квалификации водителей, а также улучшение их внешнего вида, рассказал глава департамента Евгений Сорокин, отвечая на депутатов в ходе заседания тюменской гордумы.
В 2014 году, как добавил Сорокин, городские власти предлагали ввести униформу для водителей, но инициативу не поддержали в региональном УФАС.
В департаменте также рассматривают вопросы предоставления субсидий.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области отменили рейсовые автобусы из-за паводка.