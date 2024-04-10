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Posted Вчера, 15:38

Published Вчера, 15:38

Modified Вчера, 19:12

Updated Вчера, 19:12

Итоги дня в Тюмени: Министр МЧС в области, лотерейный миллионер и аварийные авто

Итоги дня в Тюмени: Министр МЧС в области, лотерейный миллионер и аварийные авто

10 апреля 2024, 15:38
Фото: nashgorod.ru
Дайджест событий за 10 апреля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Куренков прибыл в Тюмень

Ключевой темой дня в регионе остаются возможные паводки. Сегодня в регион с рабочим визитом прибыл министр МЧС Александр Куренков. Вместе с губернатором области Моором он посетил Ялуторовский район. Известно, что в районе может затопить десятки СНТ.

«По территории Тюменского района проходят реки Тура и Пышма. Уровень воды в реках района далек от критических отметок, тем не менее, мы должны быть готовы к быстрому подъему воды, как это было в 2016 году», — отметила глава Тюменского района Ольга Зимина.
15 населенных пунктов и 10 СНТ может затопить в Тюменском районе
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Пить воду из крана — нельзя

Эксперты рассказали, что пить водопроводную воду во время паводков строго запрещено. И вот почему.

Сейчас на территории Тюменской области усилен контроль за качеством питьевой воды в районах. Специалисты проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия в подверженных паводку зонах. Людям, проживающим на этих территориях рекомендуют запасаться питьевой водой на 2-3 дня.

Использовать для питья настоятельно рекомендуют только бутилированную воду. Эксперты объясняют, что в период паводков пить воду из колодцев, родников, из-под крана нельзя. Доктор биологических наук Валентина Тузова говорит о том, что не каждый домашний фильтр может справиться с очисткой паводковой воды.

«У нас в деревнях часто воду из колодца прогоняют через обычный фильтр. Однако он даже в обычной ситуации не уничтожает микроорганизмы, которые могут быть вредоносными для человека. В период паводков, когда опасность возрастает в разы, такая очистка будет практически бесполезной. Если доступа к бутилированной воде нет, то, как минимум, воду нужно прокипятить», — говорит Тузова.
Риск для жизни! Почему водопроводная вода опасна во время паводка
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Очередной тюменский лотерейный миллионер

Сегодня стало известно, что еще один тюменец стал миллионером. Он выиграл приз в лотерее «Столото».

Руководитель отдела логистики из Тюмени выиграл в лотерею «Рапидо» 14.5 миллиона рублей. Мужчина выбирал билет до тех пор, пока ему не попался тот, что понравится визуально, рассказали в пресс-службе «Столото».

«До этого выигрывал 10 тысяч рублей. На суперприз отреагировал спокойно, порадовался, что наконец добился своей цели и выиграл», — поделился Анатолий.
«Отреагировал спокойно»: логист из Тюмени выиграл в лотерею 14.5 миллиона рублей
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Эксперт назвал самые аварийные модели авто в Тюмени

На сегодняшний день три самых «аварийных» автомобиля — это Hyundai Solaris, KIA Rio и Lada Granta. Однако аналитик отмечает, что аварийность конкретной модели во многом зависит от его популярности и спроса. А потому в перечень автомобили попали во многом не из-за низкого качества, а из-за многочисленности.

«На таких машинах также часто катаются таксисты, они в день могут наездить около 9-10 часов, а потому и риск попасть в аварию выше. Здесь попадание в рейтинг обусловлено именно популярностью автомобиля, а не его качествами. То есть в рейтинг вряд ли попадет какой-то баснословно дорогой автомобиль, хотя он может быть не особо качественным», — объясняет Нестеров.
Бьются, мама не горюй! Эксперт назвал самые аварийные модели авто в Тюмени
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