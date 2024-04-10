«Жест благотворительности»: Тюменские депутаты скинулись на дом герою РФ

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
О жесте благотворительности со стороны народных избранников сообщили журналисты ura.ru со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в сборе средств принимали участие депутаты, которые получают зарплату.
Сообщается, что в общей сложности удалось собрать порядка трех миллионов рублей. Строительство должно начаться в ближайшее время.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области простились с бойцом СВО, которого мать искала два года.