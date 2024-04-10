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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Тюменские депутаты собрали деньги на дом Герою РФ

«Жест благотворительности»: Тюменские депутаты скинулись на дом герою РФ

10 апреля 2024, 12:18
Фото: 1MI

Тюменские депутаты собрали деньги на дом Герою РФ

Депутаты Тюменской областной Думы собрали деньги на дом Герою Российской Федерации Рустаму Сайфуллину. Информацию парламентарии официально пока не подтвердили.

О жесте благотворительности со стороны народных избранников сообщили журналисты ura.ru со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в сборе средств принимали участие депутаты, которые получают зарплату.

Сообщается, что в общей сложности удалось собрать порядка трех миллионов рублей. Строительство должно начаться в ближайшее время.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области простились с бойцом СВО, которого мать искала два года.

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