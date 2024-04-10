nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 15:15

Published Вчера, 15:15

Modified Вчера, 16:21

Updated Вчера, 16:21

Экс-чиновником из Екатеринбурга, учившимся в Тюмени, интересуются силовики

Высокопоставленным чиновником, учившимся вТюмени, заинтересовались силовики

10 апреля 2024, 15:15
Фото: 1MI

Экс-чиновником из Екатеринбурга, учившимся в Тюмени, интересуются силовики

Силовики Екатеринбурга продолжают наблюдение за бывшим региональным министром транспорта Свердловской области Василем Старковым. Свое образование он получал в тюменском университете.

Как сообщает ura.ru со ссылкой на собственные источники, интерес правоохранителей к Старкову связан с уголовным делом, в котором фигурирует экс-начальник управления автодорог Вячеслав Данилов. Он замешан в коррупции, а в своих показаниях, якобы, упоминает Старкова.

Данилова, который проходит по делу подозреваемым, задержали в сентябре 2023 года. Его сразу сняли с должности.

Отметим, что Старков высшее образование получил по окончании обучения в Тюменской архитектурно-художественной госакадемии, где числился на факультете «Автодороги и аэродромы».

Читайте также:
«Личность установлена»: Что известно о тюменском стрелке из спального района«Техника и материалы есть»: Моор рассказал о противопаводковых мероприятиях«Штраф за донат»: В Тюмени осудили спонсора запрещенной организации
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Егор Тимофеев
Большая вода на подходе: когда паводок накроет Тюменскую область?
Вчера, 06:21
«Осуждают за хиджаб»: женщина-мигрант рассказала о нападках тюменцев
Вчера, 08:42
15 населенных пунктов и 10 СНТ может затопить в Тюменском районе
Вчера, 02:47
Риск для жизни! Почему водопроводная вода опасна во время паводка
Вчера, 08:51
Бьются, мама не горюй! Эксперт назвал самые аварийные модели авто в Тюмени
Вчера, 10:48
«Отреагировал спокойно»: логист из Тюмени выиграл в лотерею 14.5 миллиона рублей
Вчера, 08:38
"