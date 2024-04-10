Высокопоставленным чиновником, учившимся вТюмени, заинтересовались силовики

Posted Вчера, 15:15
Published Вчера, 15:15
Modified Вчера, 16:21
Updated Вчера, 16:21
Как сообщает ura.ru со ссылкой на собственные источники, интерес правоохранителей к Старкову связан с уголовным делом, в котором фигурирует экс-начальник управления автодорог Вячеслав Данилов. Он замешан в коррупции, а в своих показаниях, якобы, упоминает Старкова.
Данилова, который проходит по делу подозреваемым, задержали в сентябре 2023 года. Его сразу сняли с должности.
Отметим, что Старков высшее образование получил по окончании обучения в Тюменской архитектурно-художественной госакадемии, где числился на факультете «Автодороги и аэродромы».