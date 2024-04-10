Высокопоставленным чиновником, учившимся вТюмени, заинтересовались силовики

Как сообщает ura.ru со ссылкой на собственные источники, интерес правоохранителей к Старкову связан с уголовным делом, в котором фигурирует экс-начальник управления автодорог Вячеслав Данилов. Он замешан в коррупции, а в своих показаниях, якобы, упоминает Старкова.