nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Моор отчитался о профилактике паводка в Ялуторовске

«Техника и материалы есть»: Моор рассказал о противопаводковых мероприятиях

10 апреля 2024, 11:40
Фото: Александр Моор

Моор отчитался о профилактике паводка в Ялуторовске

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о противопаводковых мероприятиях, которые сейчас проводятся в Ялуторовске. Соответствующий пост он опубликовал в своих социальных сетях.

Так, по словам главы региона, в селе Памятное дамбу капитально отремонтировали в прошлом году. Подняли уровень и укрепили склон со стороны реки. Сейчас принято решение добавить дополнительные 750 метров насыпи и в самом Ялуторовске.

«Техника и материалы есть. Работы планируем закончить в ближайшие трое суток», — добавил Александр Моор.
Фото: Александр Моор

Губернатор также сообщил, что докладывает о ситуации в регионе президенту Владимиру Путину. Граждан информируют о возможных сценариях развития событий.

Ранее «Наш город» сообщал, что жителей Ялуторовска начали эвакуировать. До этого губернатор Александр Моор вместе с министром МЧС отправились в муниципалитет, чтобы оценить обстановку в городе и районе.

Читайте также:
«Превентивные меры»: В Ялуторовске людям предлагают эвакуироваться«Сложности с логистикой»: из-за паводка в Тюмени могут подорожать продуктыРиск для жизни! Почему водопроводная вода опасна во время паводка
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Егор Тимофеев#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Большая вода на подходе: когда паводок накроет в Тюменскую область?
Сегодня, 06:21
«Осуждают за хиджаб»: женщина-мигрант рассказала о нападках тюменцев
Сегодня, 08:42
15 населенных пунктов и 10 СНТ может затопить в Тюменском районе
Сегодня, 02:47
Риск для жизни! Почему водопроводная вода опасна во время паводка
Сегодня, 08:51
Бьются, мама не горюй! Эксперт назвал самые аварийные модели авто в Тюмени
Сегодня, 10:48
«Отреагировал спокойно»: логист из Тюмени выиграл в лотерею 14.5 миллиона рублей
Сегодня, 08:38
"