«Техника и материалы есть»: Моор рассказал о противопаводковых мероприятиях

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Так, по словам главы региона, в селе Памятное дамбу капитально отремонтировали в прошлом году. Подняли уровень и укрепили склон со стороны реки. Сейчас принято решение добавить дополнительные 750 метров насыпи и в самом Ялуторовске.
«Техника и материалы есть. Работы планируем закончить в ближайшие трое суток», — добавил Александр Моор.
Губернатор также сообщил, что докладывает о ситуации в регионе президенту Владимиру Путину. Граждан информируют о возможных сценариях развития событий.
Ранее «Наш город» сообщал, что жителей Ялуторовска начали эвакуировать. До этого губернатор Александр Моор вместе с министром МЧС отправились в муниципалитет, чтобы оценить обстановку в городе и районе.