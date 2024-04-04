Второй смертельный пожар за сутки произошел в Тюменской области

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Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Ленина в селе Александровка поступило сегодня, 4 апреля, в 03:11. На ликвидацию огня были направлены 11 огнеборцев и 3 единицы техники.
К моменту прибытия пожарных наблюдалось горение внутри дома и кровли. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. При пожаре погиб один человек. Предварительно установлено, что причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем.
Вчера вечером произошел еще один пожар, в результате которого погиб мужчина. На улице Революции в Ялуторовске сгорел частный дом. Предположительно, пожар возник из-за неисправности электропроводки. Следственный комитет организовал проверку.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцев попросили сообщать о зачинщиках лесных пожаров. За помощь можно получить до 50 тысяч рублей.