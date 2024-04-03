Прятал у причинного места. Полиция задержала наркомана, креативно прятавшего вещества

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Сотрудники Тюменской полиции задержали подозреваемого с крупной дозой запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
Увидели подозрительного гражданина полицейские вечером на улице Кулибина. Он, завидев сотрудников, начал быстро засовывать руки в штаны и тут же пустился бежать. Задержали подозреваемого через несколько минут погони.
Как выяснилось, до встречи с полицейскими гражданин ходил за тайником-закладкой, где забрал дозу запрещенных веществ для личного употребления, а завидев силовиков — запаниковал и решил спрятать наркотики в нижнем белье.
Сейчас подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Грозить ему может до 3 лет тюрьмы.