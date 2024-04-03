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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Прятал у причинного места. Полиция задержала наркомана, креативно прятавшего вещества

3 апреля 2024, 10:08

Прятал у причинного места. Наркоман прятал наркотики прямо в нижнем белье.

По словам задержанного, купил вещества он ради собственного употребления, а увидев сотрудников полиции, запаниковал.

Сотрудники Тюменской полиции задержали подозреваемого с крупной дозой запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Увидели подозрительного гражданина полицейские вечером на улице Кулибина. Он, завидев сотрудников, начал быстро засовывать руки в штаны и тут же пустился бежать. Задержали подозреваемого через несколько минут погони.

Как выяснилось, до встречи с полицейскими гражданин ходил за тайником-закладкой, где забрал дозу запрещенных веществ для личного употребления, а завидев силовиков — запаниковал и решил спрятать наркотики в нижнем белье.

Сейчас подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Грозить ему может до 3 лет тюрьмы.

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