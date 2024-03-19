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Автомобилиста с килограммами мефедрона задержали в Тюменской области

Наторговал на срок: водителя с килограммами наркотиков поймали на тюменской трассе

19 марта 2024, 04:48
Фото: 1MI

Автомобилиста с килограммами мефедрона задержали в Тюменской области

Мужчина вез запрещенные вещества в Омскую область, где планировал оборудовать тайники. За наркоторговлю он может сесть в тюрьму на 15 лет.

Сотрудники полка ДПС остановили «Ладу» на трассе Тюмень — Омск для проверки документов, но водитель показался стражам порядка подозрительным — мужчина сильно нервничал, а на вопросы отвечал невнятно.

Автоинспекторы решили досмотреть автомобиль и не прогадали, так как в салоне они нашли четыре курительные трубки и шесть свертков с порошкообразным веществом, которые автомобилист прятал в подлокотнике, на заднем сиденье и в багажнике.

Фото: УМВД России по Тюменской области

Общий вес изъятого превысил два килограмма. Экспертиза установила, что найденный автоинспекторами порошок является мефедроном. Ранее не судимый житель города Качканара Свердловской области рассказал, что вез наркотики в Омскую область, где должен был оборудовать четыре тайника. По его словам, распространением запрещенных веществ он занимался около полугода.

В отношении мужчины 1988 года рождения возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы. На данный момент он заключен под стражу.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени поймали супругов-закладчиков. После задержания женщина пыталась спрятать наркотики в машине полицейских. Муж и жена получили по шесть лет колонии.

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