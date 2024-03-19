Наторговал на срок: водителя с килограммами наркотиков поймали на тюменской трассе

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Сотрудники полка ДПС остановили «Ладу» на трассе Тюмень — Омск для проверки документов, но водитель показался стражам порядка подозрительным — мужчина сильно нервничал, а на вопросы отвечал невнятно.
Автоинспекторы решили досмотреть автомобиль и не прогадали, так как в салоне они нашли четыре курительные трубки и шесть свертков с порошкообразным веществом, которые автомобилист прятал в подлокотнике, на заднем сиденье и в багажнике.
Общий вес изъятого превысил два килограмма. Экспертиза установила, что найденный автоинспекторами порошок является мефедроном. Ранее не судимый житель города Качканара Свердловской области рассказал, что вез наркотики в Омскую область, где должен был оборудовать четыре тайника. По его словам, распространением запрещенных веществ он занимался около полугода.
В отношении мужчины 1988 года рождения возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы. На данный момент он заключен под стражу.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени поймали супругов-закладчиков. После задержания женщина пыталась спрятать наркотики в машине полицейских. Муж и жена получили по шесть лет колонии.