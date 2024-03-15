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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В Тюмени поймали супругов-закладчиков

Супруга закладчика прятала наркотики в машине тюменских полицейских

15 марта 2024, 09:05
Фото: 1MI

В Тюмени поймали супругов-закладчиков

Муж и жена промышляли наркоторговлей на протяжении нескольких месяцев. Суд вынес супругам-закладчикам приговор.

В сентябре 2022 года супруги из Тюмени решили заняться распространением «закладок» на территории города. Спустя несколько месяцев — в январе 2023 года, муж и жена попались полицейским.

Пытаясь скрыть часть наркотиков после задержания, женщина спрятала их между сиденьями в служебном автомобиле сотрудников полиции. В ходе обысков в квартире тюменцев обнаружили множество магнитов для оборудования тайников, а в телефоне — фотографии с местами «закладок» и переписки, в которых обсуждалось распространение запрещенных веществ.

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По решению суда супруги получили по шесть лет лишения свободы. 37-летняя женщина отправится в колонию общего режима, 40-летний мужчина — в колонию строгого режима.

Ранее «Наш город» рассказал, что делать если увидел закладчика или нашел сверток. На кладменов жалуются жители разных районов Тюмени.

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