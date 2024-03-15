Супруга закладчика прятала наркотики в машине тюменских полицейских

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В сентябре 2022 года супруги из Тюмени решили заняться распространением «закладок» на территории города. Спустя несколько месяцев — в январе 2023 года, муж и жена попались полицейским.
Пытаясь скрыть часть наркотиков после задержания, женщина спрятала их между сиденьями в служебном автомобиле сотрудников полиции. В ходе обысков в квартире тюменцев обнаружили множество магнитов для оборудования тайников, а в телефоне — фотографии с местами «закладок» и переписки, в которых обсуждалось распространение запрещенных веществ.
По решению суда супруги получили по шесть лет лишения свободы. 37-летняя женщина отправится в колонию общего режима, 40-летний мужчина — в колонию строгого режима.
Ранее «Наш город» рассказал, что делать если увидел закладчика или нашел сверток. На кладменов жалуются жители разных районов Тюмени.