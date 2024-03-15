Супруга закладчика прятала наркотики в машине тюменских полицейских

Пытаясь скрыть часть наркотиков после задержания, женщина спрятала их между сиденьями в служебном автомобиле сотрудников полиции. В ходе обысков в квартире тюменцев обнаружили множество магнитов для оборудования тайников, а в телефоне — фотографии с местами «закладок» и переписки, в которых обсуждалось распространение запрещенных веществ.