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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

В Тюменской области мужчина зарезал своего друга

Застолье друзей переросло в резню в тюменском селе

15 марта 2024, 05:22
Фото: 1MI

В Тюменской области мужчина зарезал своего друга

Убийство произошло вечером 12 марта. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Двое мужчин распивали алкоголь в квартире дома в селе Карабаш Ялуторовского района. Во время застолья приятели начали ссориться, причем повод был малозначительным.

Обвиняемый нанес своему 58-летнему знакомому как минимум пять ударов ножом в область тела. Мужчина скончался на месте происшествия.

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В отношении ялуторовчанина возбуждено уголовное дело. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели и устанавливаются все причины произошедшего. Обвиняемый заключен под стражу.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске мужчина расправился со своим знакомым, из-за того что тот оскорбил его мать. Убийцу отправили в колонию строгого режима.

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