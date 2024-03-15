Застолье друзей переросло в резню в тюменском селе

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Двое мужчин распивали алкоголь в квартире дома в селе Карабаш Ялуторовского района. Во время застолья приятели начали ссориться, причем повод был малозначительным.
Обвиняемый нанес своему 58-летнему знакомому как минимум пять ударов ножом в область тела. Мужчина скончался на месте происшествия.
В отношении ялуторовчанина возбуждено уголовное дело. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели и устанавливаются все причины произошедшего. Обвиняемый заключен под стражу.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске мужчина расправился со своим знакомым, из-за того что тот оскорбил его мать. Убийцу отправили в колонию строгого режима.