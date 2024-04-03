Доложите за деньги. Тюменцев попросили сообщать властям о зачинщиках лесных пожаров

Донос за деньги. Тюменцев попросили сообщать властям о зачинщиках лесных пожаров

Рассчитывать на выплату можно не только за сообщение о нарушителе, но и за помощь в его поимке. Сумма варьируется от 40 до 50 тысяч рублей.