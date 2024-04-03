Доложите за деньги. Тюменцев попросили сообщать властям о зачинщиках лесных пожаров

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
С началом пожарного сезона директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович попросил всех тюменцев докладывать властям о возможных и реальных зачинщиков пожара. Слова чиновника приводит информационный центр Тюменской области в своем телеграм-канале.
Всем, кто будет участвовать в донесении на нарушителей ждет поощрение — 40 тыс. руб. А если донесший изъявит желание помочь поймать поджигателя — он сможет рассчитывать на выплату в 50 тыс.
Как рассказал Михнович, это поможет обезопасить все лесные массивы области, а также более оперативно реагировать сотрудникам МЧС на возгорания.