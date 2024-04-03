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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Донос за деньги. Тюменцев попросили сообщать властям о зачинщиках лесных пожаров

Доложите за деньги. Тюменцев попросили сообщать властям о зачинщиках лесных пожаров

3 апреля 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney

Донос за деньги. Тюменцев попросили сообщать властям о зачинщиках лесных пожаров

Рассчитывать на выплату можно не только за сообщение о нарушителе, но и за помощь в его поимке. Сумма варьируется от 40 до 50 тысяч рублей.

С началом пожарного сезона директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович попросил всех тюменцев докладывать властям о возможных и реальных зачинщиков пожара. Слова чиновника приводит информационный центр Тюменской области в своем телеграм-канале.

Всем, кто будет участвовать в донесении на нарушителей ждет поощрение — 40 тыс. руб. А если донесший изъявит желание помочь поймать поджигателя — он сможет рассчитывать на выплату в 50 тыс.

Как рассказал Михнович, это поможет обезопасить все лесные массивы области, а также более оперативно реагировать сотрудникам МЧС на возгорания.

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