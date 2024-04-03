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Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:26

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Пожароопасный сезон в лесах начнет действовать в Тюменской области с 5 апреля

Губернатор Моор запретил тюменцам жарить шашлыки в лесах

3 апреля 2024, 03:59
Фото: Изображение Midjourney

Пожароопасный сезон в лесах начнет действовать в Тюменской области с 5 апреля

Глава региона предупредил тюменцев о начале пожароопасного сезона. Он призвал отнестись с пониманием к принимаемым мерам.

Пожароопасный сезон в лесах Тюменской области начнет действовать с 5 апреля. Об этом сообщил губеренатор Александр Моор в своем Телеграм-канале.

«Именно в лесах подавляющая часть возгораний происходит по вине человека. А любое небольшое пламя может перерасти в большой пожар. Прошу отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются с целью обезопасить жителей и природу региона», — пишет Моор.
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Глава региона напомнил, что в пожароопасный сезон запрещается разводить костры, использовать мангалы и открытый огонь на торфяниках, заправлять машины топливом при работающем двигателе, бросать окурки и материалы, пропитанные горючими веществами.

В этом году лесные пожары угрожают 857 населенным пунктам и 132 территориям садоводства. В список также внесены 29 организаций, в числе которых шесть детских лагерей.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области на борьбу с лесными пожарами выйдут более 2 700 человек и 1 200 единиц техники. В регионе уже увеличили протяженность маршрутов наземного и авиационного патрулирования лесов.

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