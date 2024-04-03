Губернатор Моор запретил тюменцам жарить шашлыки в лесах

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Пожароопасный сезон в лесах Тюменской области начнет действовать с 5 апреля. Об этом сообщил губеренатор Александр Моор в своем Телеграм-канале.
«Именно в лесах подавляющая часть возгораний происходит по вине человека. А любое небольшое пламя может перерасти в большой пожар. Прошу отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются с целью обезопасить жителей и природу региона», — пишет Моор.
Глава региона напомнил, что в пожароопасный сезон запрещается разводить костры, использовать мангалы и открытый огонь на торфяниках, заправлять машины топливом при работающем двигателе, бросать окурки и материалы, пропитанные горючими веществами.
В этом году лесные пожары угрожают 857 населенным пунктам и 132 территориям садоводства. В список также внесены 29 организаций, в числе которых шесть детских лагерей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области на борьбу с лесными пожарами выйдут более 2 700 человек и 1 200 единиц техники. В регионе уже увеличили протяженность маршрутов наземного и авиационного патрулирования лесов.