Новый подземный пешеходный переход появится в Тюмени

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Published Сегодня, 02:53
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В Тюмени планируют построить новый подземный пешеходный переход в районе улиц Первомайской — Осипенко — Челюскинцев. Об этом РБК Тюмень рассказали в администрации города.
Какой будет его протяженность и когда будет реализован проект — на данный момент неизвестно. Строительство будет планироваться после разработки документации и определения источника финансирования.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени дорожную разметку хотят обновить к майским праздникам. На региональных дорогах работы будут проходить в два этапа.