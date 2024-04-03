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Published Сегодня, 02:53

Modified Сегодня, 02:55

Updated Сегодня, 02:55

Новый подземный переход планируют построить в Тюмени

Новый подземный пешеходный переход появится в Тюмени

3 апреля 2024, 02:53
Фото: 1MI

Новый подземный переход планируют построить в Тюмени

Переход хотят построить в районе улиц Первомайской — Осипенко — Челюскинцев. Проектная документация пока не разработана.

В Тюмени планируют построить новый подземный пешеходный переход в районе улиц Первомайской — Осипенко — Челюскинцев. Об этом РБК Тюмень рассказали в администрации города.

Какой будет его протяженность и когда будет реализован проект — на данный момент неизвестно. Строительство будет планироваться после разработки документации и определения источника финансирования.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени дорожную разметку хотят обновить к майским праздникам. На региональных дорогах работы будут проходить в два этапа.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Пешеходный переход#Проекты#Подземный переход#Любовь Селезнева
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