Обезвредивших нападавшего врачей из Ишима хотят представить к награде

Как рассказал пресс-секретарь больницы, буйный пациент пришел в больницу сам, а после конфликта с персоналом выхватил ножницы и попытался напасть на медсестру. Подоспевший охранник растерялся и не смог угомонить пациента, делать это пришлось врачам. Два медика повалили буйного на пол и забрали ножницы. До приезда полиции пациента врачам пришлось сдерживать самим.