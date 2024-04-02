Обезвредивших нападавшего врачей из Ишима хотят представить к награде

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Двух врачей в Ишимской больнице хотят наградить за обезвреживание буйного пациента. Об этом сообщает интернет-портал «NEFT». Агрессию проявлять пациент из-за серьезной травмы головы.
Как рассказал пресс-секретарь больницы, буйный пациент пришел в больницу сам, а после конфликта с персоналом выхватил ножницы и попытался напасть на медсестру. Подоспевший охранник растерялся и не смог угомонить пациента, делать это пришлось врачам. Два медика повалили буйного на пол и забрали ножницы. До приезда полиции пациента врачам пришлось сдерживать самим.