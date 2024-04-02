Водителя в Тюмени, наехавшего на ребенка на пешеходном переходе, нашли

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Сотрудники ГИБДД по Тюменской области нашли водителя «Мазды», который наехал на 9 — летнего ребенка прямо на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Нашли виновника ДТП по записям с видеорегистратора одной из проезжавших в момент случившегося машин.
Как оказалось, сам водитель уехал с места происшествия намеренно, поскольку ехал на зеленый сигнал светофора, а удара при наезде на ребенка не почувствовал. После задержания водителя инспекторы осмотрели машину — на ней осталась потертость от удара.
Сам водитель до этого за серьезными нарушениями ПДД не замечен. За прошлый год 13 раз немного превысил скорость.
Сейчас водителю грозит административная ответственность за оставление места ДТП. Грозить это может лишением прав или арестом на 15 суток.
Напомним, что случилось ДТП вчера вечером, водитель наехал на ребенка на пешеходном переходе на пересечении улиц Самарцева и Старопольской.