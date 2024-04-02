Боятся за жизни детей. Жители Тюмени из-за опасной дороги обратились к президенту

По словам жителей, улица Алексея Мересьева находится в ужасном состоянии: водители игнорируют дорожные знаки, детям приходится идти по проезжей части, на участке постоянно собираются пробки, а сама улица не оборудована тротуаром и ограждениями от проезжей части.