Боятся за жизни детей. Жители Тюмени из-за опасной дороги обратились к президенту

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В Тюмени местные жители написали обращение к президенту России Владимиру Путину. Информацию об этом передает Общероссийский Народный Фронт. Связано заявление с опасным участком дороги, где приходится ходить детям.
По словам жителей, улица Алексея Мересьева находится в ужасном состоянии: водители игнорируют дорожные знаки, детям приходится идти по проезжей части, на участке постоянно собираются пробки, а сама улица не оборудована тротуаром и ограждениями от проезжей части.
Это же подтверждают представители ОНФ, заключая, что ребенок может оказаться сбитым проезжающей машиной в любой момент. Обращение к президенту у обеспокоенных жителей — единственная надежда, региональные власти на обращения людей не реагируют.