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Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Боятся за детей. Жители Тюмени из-за опасной дороги обратились к президенту

Боятся за жизни детей. Жители Тюмени из-за опасной дороги обратились к президенту

2 апреля 2024, 12:53
Фото: 1MI

Боятся за детей. Жители Тюмени из-за опасной дороги обратились к президенту

Дорога не имеет тротуаров, знаки водителями игнорируются, как и обращения жителей к местным властям.

В Тюмени местные жители написали обращение к президенту России Владимиру Путину. Информацию об этом передает Общероссийский Народный Фронт. Связано заявление с опасным участком дороги, где приходится ходить детям.

По словам жителей, улица Алексея Мересьева находится в ужасном состоянии: водители игнорируют дорожные знаки, детям приходится идти по проезжей части, на участке постоянно собираются пробки, а сама улица не оборудована тротуаром и ограждениями от проезжей части.

Это же подтверждают представители ОНФ, заключая, что ребенок может оказаться сбитым проезжающей машиной в любой момент. Обращение к президенту у обеспокоенных жителей — единственная надежда, региональные власти на обращения людей не реагируют.

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