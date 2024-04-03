Из-за КРТ в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени снесут дома

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:36
Из-за КРТ в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени под снос попали семь домов. Застройке подлежит участок 2.37 гектаров на улице 70 лет Октября, сообщил депутат Николай Моисеев в личной группе ВКонтакте.
«В границах территории КРТ жилой застройки расположены три аварийных дома № 2, 2а и 4 по улице 70 лет Октября и четыре многоквартирных дома, возведенных в период индустриального домостроения 1975–1976 годов постройки, которые не признаны аварийными или ветхими, но в действительности же их такими назвать можно. Это дома № 2б, 4а, 6 и 6а по улице 70 лет Октября», — рассказал депутат.
Застройщик, который займется сносом старых и строительством новых высотных домов, будет определен в ходе конкурса.
Ранее «Наш город» сообщал, что возле рынка «Южный» в Тюмени будут сносить здания из-за реконструкции улицы Чаплина. Власти рассказали, что будет с самим рынком.