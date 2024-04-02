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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Традиционную акцию «Бессмертный полк» могут отменить в Тюмени

Традиционную акцию «Бессмертный полк» могут отменить в Тюмени

2 апреля 2024, 12:42
Фото: 1MI

Традиционную акцию «Бессмертный полк» могут отменить в Тюмени

По словам основателей шествия, отменят акцию из соображений безопасности и разрешить могут только в маленьких городах. Онлайн-формат тоже маловероятен.

Традиционное шествие «Бессмертный полк» в Тюмени может не состояться. Об этом во время пресс-конференции рассказал основатель движения Геннадий Иванов. По словам организатора, разрешить такую акцию сейчас могут только в небольших городах в очень маленьком формате. Связано это с соображениями безопасности и во избежание политических провокаций.

Также по словам общественников, вариант онлайн-формата тоже под большим вопросом. Отследить такое количество людей и их плакаты на предмет провокаций и оскорблений модераторы и кураторы просто не смогут.

Вместо этого тюменцам предложили альтернативу: закрепить фотографии родственников на машинах или пройти по улице с фотографиями родственников, но не собираясь в большие группы.

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