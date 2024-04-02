Традиционную акцию «Бессмертный полк» могут отменить в Тюмени

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Традиционное шествие «Бессмертный полк» в Тюмени может не состояться. Об этом во время пресс-конференции рассказал основатель движения Геннадий Иванов. По словам организатора, разрешить такую акцию сейчас могут только в небольших городах в очень маленьком формате. Связано это с соображениями безопасности и во избежание политических провокаций.
Также по словам общественников, вариант онлайн-формата тоже под большим вопросом. Отследить такое количество людей и их плакаты на предмет провокаций и оскорблений модераторы и кураторы просто не смогут.
Вместо этого тюменцам предложили альтернативу: закрепить фотографии родственников на машинах или пройти по улице с фотографиями родственников, но не собираясь в большие группы.