Традиционную акцию «Бессмертный полк» могут отменить в Тюмени

Традиционное шествие «Бессмертный полк» в Тюмени может не состояться. Об этом во время пресс-конференции рассказал основатель движения Геннадий Иванов. По словам организатора, разрешить такую акцию сейчас могут только в небольших городах в очень маленьком формате. Связано это с соображениями безопасности и во избежание политических провокаций.