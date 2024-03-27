Каким тюменским поселкам и СНТ грозят лесные пожары в 2024 году?

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В Тюменской области составили список населенных пунктов, садоводческих территорий, детских лагерей и оздоровительных организаций, подверженных угрозе лесных пожаров в 2024 году. Постановление регионального правительства было размещено на портале официального опубликования правовых актов.
В список внесли 857 населенных пунктов из всех районов и городских округов, в том числе Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и Ишим. В прошлогоднем постановлении числилось такое же количество населенных пунктов. В список внесены и 132 территории садоводства.
Также в перечень внесены территории 29 организаций. В их числе база отдыха «Верхний Бор», санаторий-профилакторий «Березовая роща», а также детские лагеря «Ребячья республика», «Олимпийская Ребячка», «Алые паруса» и другие организации.
Ожидается, что пик пожароопасного сезона в Тюменской области придется на апрель–май. Сложная ситуация прогнозируется также в Курганской, Челябинской, Оренбургской областях и в республике Башкортостан.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских торговых развлекательных центрах устанавливают металлодетекторы после теракта в «Крокусе». Арочные рамки были замечены на входных группах в ТРЦ «Гудвин» и ТЦ «Галерея Вояж».