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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

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В тюменском правительстве рассказали, каким деревням и СНТ грозят лесные пожары

Каким тюменским поселкам и СНТ грозят лесные пожары в 2024 году?

27 марта 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney

В тюменском правительстве рассказали, каким деревням и СНТ грозят лесные пожары

Помимо поселков и садоводческих товариществ в список занесли детские лагеря и оздоровительные организации. Начало пожароопасного сезона в регионе спрогнозировано на апрель.

В Тюменской области составили список населенных пунктов, садоводческих территорий, детских лагерей и оздоровительных организаций, подверженных угрозе лесных пожаров в 2024 году. Постановление регионального правительства было размещено на портале официального опубликования правовых актов.

В список внесли 857 населенных пунктов из всех районов и городских округов, в том числе Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и Ишим. В прошлогоднем постановлении числилось такое же количество населенных пунктов. В список внесены и 132 территории садоводства.

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Также в перечень внесены территории 29 организаций. В их числе база отдыха «Верхний Бор», санаторий-профилакторий «Березовая роща», а также детские лагеря «Ребячья республика», «Олимпийская Ребячка», «Алые паруса» и другие организации.

Ожидается, что пик пожароопасного сезона в Тюменской области придется на апрель–май. Сложная ситуация прогнозируется также в Курганской, Челябинской, Оренбургской областях и в республике Башкортостан.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских торговых развлекательных центрах устанавливают металлодетекторы после теракта в «Крокусе». Арочные рамки были замечены на входных группах в ТРЦ «Гудвин» и ТЦ «Галерея Вояж».

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