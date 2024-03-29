В Тюменской области с лесными пожарами готовы бороться свыше 2,7 тыс. человек

Также Александр Моор рассказал, что по всему периметру Тюменской области прошли учения по готовности муниципалитетов к предупреждению и ликвидации возможных ЧС.

Учебные эвакуации в рамках подготовки к пожароопасному сезону прошли в Тюменской области в феврале и марте. Всего в тренировках приняли участие 20 муниципальных районов и шесть городов юга региона.