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Posted 29 марта, 13:46

Published 29 марта, 13:46

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

В Тюменской области с лесными пожарами готовы бороться свыше 2,7 тыс. человек

В Тюменской области с лесными пожарами готовы бороться свыше 2,7 тыс. человек

29 марта 2024, 13:46
Фото: 1MI
Порядка 2 700 человек и 1 200 единиц спецтехники могут быть привлечены к борьбе с лесными пожарами в Тюменской области в этом году. Такую информацию озвучил глава региона Александр Моор на совещании по подготовке к пожароопасному сезону, которое провела зампредседателя правительства РФ с регионами.
«Подготовка к началу пожароопасного сезона идет под контролем правительства Тюменской области», — отметил губернатор.

На сегодня в регионе увеличена протяженность маршрутов наземного и авиационного патрулирования лесов. Кроме того:

  • Сеть видеомониторинга лесных пожаров расширена с 50 до 104 видеокамер под видеонаблюдением находится 76% всего лесного фонда области.
  • Дополнительно закуплены 9 дронов, сейчас их общее число составляет 63.
  • Из областного бюджета выделены средства на приобретение 30 единиц лесопожарной техники, 27 из которых уже поставлены.
  • Для защиты населенных пунктов от природных пожаров запланировано обустройство и обновление почти 4 тыс. км минерализованных полос.

Также Александр Моор рассказал, что по всему периметру Тюменской области прошли учения по готовности муниципалитетов к предупреждению и ликвидации возможных ЧС.
Учебные эвакуации в рамках подготовки к пожароопасному сезону прошли в Тюменской области в феврале и марте. Всего в тренировках приняли участие 20 муниципальных районов и шесть городов юга региона.

Напомним, в конце января на пресс-конференции со СМИ губернатор Тюменской области заявил, что в этом году регион может столкнуться с новой волной лесных пожаров. Учитывая это, правительство области уже принимает все возможные меры для борьбы со стихийным бедствием.

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