В Тюменской области с лесными пожарами готовы бороться свыше 2,7 тыс. человек

Posted 29 марта, 13:46
Published 29 марта, 13:46
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
«Подготовка к началу пожароопасного сезона идет под контролем правительства Тюменской области», — отметил губернатор.
На сегодня в регионе увеличена протяженность маршрутов наземного и авиационного патрулирования лесов. Кроме того:
Также Александр Моор рассказал, что по всему периметру Тюменской области прошли учения по готовности муниципалитетов к предупреждению и ликвидации возможных ЧС.
Учебные эвакуации в рамках подготовки к пожароопасному сезону прошли в Тюменской области в феврале и марте. Всего в тренировках приняли участие 20 муниципальных районов и шесть городов юга региона.
Напомним, в конце января на пресс-конференции со СМИ губернатор Тюменской области заявил, что в этом году регион может столкнуться с новой волной лесных пожаров. Учитывая это, правительство области уже принимает все возможные меры для борьбы со стихийным бедствием.