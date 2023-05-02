Александр Моор проинспектировал работу областной противопожарной службы

Posted 2 мая 05:12
Published 2 мая 05:12
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
Ежедневно в Тюнево на боевое дежурство заступают 3 человека. Всего в штате — 16 человек. Для тушения ландшафтных пожаров здесь есть трактор МТЗ-82, полуприцеп, плуг, отвал, пожарная мотопомпа, ранцевые лесные огнетушители, воздуходувки.
«Сильный ветер и отсутствие осадков увеличивают риск возникновения пожаров.
Оценил готовность к ликвидации возгораний на отдаленных территориях, узнал, чем еще можем помочь. Оказалось, что часто на природных пожарах остро встает вопрос связи. Мобильная — не работает, рации не достают. Поручил коллегам из правительства проработать этот вопрос. На такие случаи у нас должны быть специальные установки, которые обеспечат устойчивый сигнал», — отметил Александр Моор.
Затем губернатор вместе с главой Тюневского сельского поселения Ириной Куприной и командиром отделения отдельного поста № 130 Александром Гуриным побывал в поселке Лесозаводский. Глава региона проверил защищенность населенного пункта, который в нескольких местах вплотную примыкает к лесу, от природных пожаров.
«На месте убедился: профилактические мероприятия были проведены вовремя. Минерализованная полоса широкая, не меньше десяти метров, недавно ее обновили», — прокомментировал он. Александр Моор отметил, что в будущем опашку вокруг населенных пунктов планируется полностью передать областной противопожарной службе.
Подразделения противопожарной службы Тюменской области обеспечивают прикрытие 209 населенных пунктов, где в общей сложности проживают свыше ста тысяч человек. В состав службы входит 51 пост. Это 534 человека, на вооружении которых 71 единица техники. С 1 июля начнут функционировать еще 13 постов в Сорокинском, Абатском, Викуловском и Бердюжском районах.
Кроме того, в Тюменской области сформировано 298 противопожарных бригад на предприятиях агропромышленного комплекса. К оперативной ликвидации возгораний готовы 1 тысяча 170 человек и 833 единицы техники и специального оборудования, в том числе бульдозеры, транспортные средства для подвоза воды, тракторы для опахивания полей.
«Мы учли опыт 2021 года и ускорили развитие областной противопожарной службы. Ситуация с природными пожарами в нашем регионе остается под контролем. Большинство возгораний тушим в первые сутки», — подчеркнул Александр Моор.
Напомним, особый противопожарный режим действует в Тюменской области с 3 апреля. Посещение лесов и разведение огня — под запретом. Подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций работают в режиме повышенной готовности.