Александр Моор проинспектировал работу областной противопожарной службы

Оценил готовность к ликвидации возгораний на отдаленных территориях, узнал, чем еще можем помочь. Оказалось, что часто на природных пожарах остро встает вопрос связи. Мобильная — не работает, рации не достают. Поручил коллегам из правительства проработать этот вопрос. На такие случаи у нас должны быть специальные установки, которые обеспечат устойчивый сигнал», — отметил Александр Моор.