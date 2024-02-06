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Posted 6 февраля, 14:37

Published 6 февраля, 14:37

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Автопарк Тюменской авиабаза пополнился 11 новыми УАЗ «Фермер»

Автопарк Тюменской авиабаза пополнился 11 новыми УАЗ «Фермер»

6 февраля 2024, 14:37
Фото: скрин с видео в телеграм-канале Информцентра правительства ТО
Тюменская авиабаза получила 11 автомобилей УАЗ «Фермер». Спецтехника будет использоваться для патрулирования лесов, доставки людей и противопожарного оборудования к местам лесных пожаров, сообщает Информцентр правительства региона.

Машины закуплены в рамках планового обновления парка лесопожарной техники. Они оснащены всем необходимым для ликвидации возгораний. Кабина вмещает пять человек.

Правительство Тюменской области ежегодно из бюджета региона выделяет средства на развитие противопожарной службы и совершенствование ее материально-технической базы.

Напомним, в конце января на пресс-конференции со СМИ губернатор Тюменской области заявил, что в этом году регион может столкнуться с новой волной лесных пожаров. Учитывая это, правительство области уже принимает все возможные меры для борьбы со стихийным бедствием.

В настоящее время все муниципалитеты имеют обустроенные минерализованные полосы. В 2023 году лесные хозяйства получили на баланс новую пожарную технику, а управление МЧС несколько десятков спецтехники. Также в лесах будет увеличено число видеокамер, которые своевременно помогают выявлять очаги горения и обнаруживать поджигателей. В 2024 году видеонаблюдением планируется охватить почти 80 процентов всего лесного фонда Тюменской области.

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