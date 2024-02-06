Автопарк Тюменской авиабаза пополнился 11 новыми УАЗ «Фермер»

Posted 6 февраля, 14:37
Published 6 февраля, 14:37
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Машины закуплены в рамках планового обновления парка лесопожарной техники. Они оснащены всем необходимым для ликвидации возгораний. Кабина вмещает пять человек.
Правительство Тюменской области ежегодно из бюджета региона выделяет средства на развитие противопожарной службы и совершенствование ее материально-технической базы.
Напомним, в конце января на пресс-конференции со СМИ губернатор Тюменской области заявил, что в этом году регион может столкнуться с новой волной лесных пожаров. Учитывая это, правительство области уже принимает все возможные меры для борьбы со стихийным бедствием.
В настоящее время все муниципалитеты имеют обустроенные минерализованные полосы. В 2023 году лесные хозяйства получили на баланс новую пожарную технику, а управление МЧС несколько десятков спецтехники. Также в лесах будет увеличено число видеокамер, которые своевременно помогают выявлять очаги горения и обнаруживать поджигателей. В 2024 году видеонаблюдением планируется охватить почти 80 процентов всего лесного фонда Тюменской области.