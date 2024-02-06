Автопарк Тюменской авиабаза пополнился 11 новыми УАЗ «Фермер»

В настоящее время все муниципалитеты имеют обустроенные минерализованные полосы. В 2023 году лесные хозяйства получили на баланс новую пожарную технику, а управление МЧС несколько десятков спецтехники. Также в лесах будет увеличено число видеокамер, которые своевременно помогают выявлять очаги горения и обнаруживать поджигателей. В 2024 году видеонаблюдением планируется охватить почти 80 процентов всего лесного фонда Тюменской области.