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Губернатор Моор призвал тюменцев соблюдать правила пожарной безопасности

30 апреля 2023, 08:20
Информационный центр Правительства Тюменской области

Александр Моор призвал тюменцев соблюдать правила пожарной безопасности

Губернатор Тюменской области поздравил работников пожарной охраны с профессиональным праздником. Он отметил, что работа быть пожарным — особая.
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Тюмень
«Для этих людей рисковать своей жизнью — норма. И мы гордимся своими земляками, которые выбрали такую профессию. От их точности, профессионализма зависит наша с вами жизнь. Но и им нужна защита и забота. И мы своим поведением, своими поступками можем существенно облегчить их трудную работу. Для этого нужно соблюдать самые простые правила противопожарной безопасности», — подчеркнул Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала года было зарегистрировано около 60 возгораний травянистой растительности. Накануне в районе СНТ «Родничок» произошел ландшафтный пожар. Огонь повредил порядка 40 гектар земли.

 

 

#Валентина Бурнашева#Видео#Пожар#Общество#Новости тюмени#Правила пожарной безопасности#Нарушение пожарной безопасности#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор
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