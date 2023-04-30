Губернатор Моор призвал тюменцев соблюдать правила пожарной безопасности

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
«Для этих людей рисковать своей жизнью — норма. И мы гордимся своими земляками, которые выбрали такую профессию. От их точности, профессионализма зависит наша с вами жизнь. Но и им нужна защита и забота. И мы своим поведением, своими поступками можем существенно облегчить их трудную работу. Для этого нужно соблюдать самые простые правила противопожарной безопасности», — подчеркнул Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала года было зарегистрировано около 60 возгораний травянистой растительности. Накануне в районе СНТ «Родничок» произошел ландшафтный пожар. Огонь повредил порядка 40 гектар земли.