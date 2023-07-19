Власти Тюменской области продолжают развивать региональную противопожарную службу

Posted 19 июля, 12:11
Published 19 июля, 12:11
Modified Сегодня, 01:16
Updated Сегодня, 01:16
Пост «Покровка» входит в состав отряда № 2 противопожарной службы Тюменской области и защищает от возгораний деревни Калиновка, Покровка и Преображенка, в которых проживают 350 человек.
«Я благодарен сотрудникам поста „Покровка“ и всем работникам региональной противопожарной службы за, без преувеличения, героическую работу в пожароопасный период. Благодаря их усилиям неоднократно удавалось предотвратить реальную угрозу населенным пунктам, которая возникала в связи с природными пожарами», — заявил губернатор.
Начальник отряда № 2 противопожарной службы Тюменской области Валерий Мучипов поблагодарил главу региона за поддержку. В зоне ответственности отряда, в котором несут службу 140 человек, — Ишимский, Абатский, Викуловский, Сорокинский, Казанский и Бердюжский районы.
«Новый автомобиль специально оснащен для тушения ландшафтных пожаров. Такая техника и оборудование нам нужны. Это позволит повысить эффективность работы постов и обеспечить более надежную защиту людей и территорий от огня», — сказал он.
Правительство Тюменской области продолжает работу по развитию региональной противопожарной службы и совершенствованию ее материально-технической базы, отметил губернатор.
В 2022 году приобретены 6 пожарных автоцистерн и 10 тракторов МТЗ-82 с навесным оборудованием, 34 мотопомпы, а также крупные партии специальной одежды, обуви и снаряжения для пожарных. В первом полугодии 2023 года закуплено еще 7 пожарных автоцистерн.