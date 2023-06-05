Александр Моор: Тюменцы становятся более заинтересованными в сохранении природы

Posted 5 июня 09:51
Published 5 июня 09:51
Modified Сегодня, 20:16
Updated Сегодня, 20:16
Губернатор подчеркнул, что праздник, который отмечается в России 5 июня, касается не только профессионалов отрасли, но и всех жителей, кто на общественных началах вносит свой вклад в сохранение экологического благополучия.
«С каждым годом наш регион расширяет масштаб экологических мероприятий. Тюменцы становятся более заинтересованными в экодвижениях по защите окружающей среды. Число организаций и волонтеров, принимающих участие в различных экологических акциях, ежегодно растет, в том числе благодаря нацпроекту „Экология“», — пояснил Моор.
Глава региона также напомнил, что в прошлом году Тюменская область вошла в десятку лидеров «Зеленого рейтинга» и Всероссийской акции «БумБатл», а также в топ-3 по количеству высаженных деревьев в рамках акции «Сохраним лес».
«Благодарю всех экологов и неравнодушных земляков за заботу и деятельное участие в сохранении и защите окружающей среды», — резюмировал губернатор.
Экологическое благополучие Тюменской области — одно из приоритетных направлений регионального правительства. Это усиление контроля за охраной окружающей среды, повышение ответственности для физических и юридических лиц за экологические нарушения, развитие и совершенствования законодательства в сфере экологии.