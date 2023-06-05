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Posted 5 июня 09:51

Published 5 июня 09:51

Modified Сегодня, 20:16

Updated Сегодня, 20:16

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Александр Моор: Тюменцы становятся более заинтересованными в сохранении природы

5 июня 2023, 09:51
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области поздравил жителей региона с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды. Он отметил, что все больше тюменцев становятся активными участниками различных экодвижений по защите и сохранению природы родного края.

Губернатор подчеркнул, что праздник, который отмечается в России 5 июня, касается не только профессионалов отрасли, но и всех жителей, кто на общественных началах вносит свой вклад в сохранение экологического благополучия.

«С каждым годом наш регион расширяет масштаб экологических мероприятий. Тюменцы становятся более заинтересованными в экодвижениях по защите окружающей среды. Число организаций и волонтеров, принимающих участие в различных экологических акциях, ежегодно растет, в том числе благодаря нацпроекту „Экология“», — пояснил Моор.

Глава региона также напомнил, что в прошлом году Тюменская область вошла в десятку лидеров «Зеленого рейтинга» и Всероссийской акции «БумБатл», а также в топ-3 по количеству высаженных деревьев в рамках акции «Сохраним лес».

«Благодарю всех экологов и неравнодушных земляков за заботу и деятельное участие в сохранении и защите окружающей среды», — резюмировал губернатор.
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Экологическое благополучие Тюменской области — одно из приоритетных направлений регионального правительства. Это усиление контроля за охраной окружающей среды, повышение ответственности для физических и юридических лиц за экологические нарушения, развитие и совершенствования законодательства в сфере экологии.

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