Вторсырьё из Тюменской области востребовано в 15 регионах России

«Начиная со старта экологической реформы в Тюменской области мы не прекращаем работу по поиску новых партнёров среди перерабатывающих предприятий. Ведь чем больше становится таких производств, тем больше полезных материалов вовлекается во вторичное использование. Сейчас наибольшая концентрация переработчиков тюменского вторичного сырья находится в Свердловской и Тюменской областях, третье место разделили Ульяновская и Омская области», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».