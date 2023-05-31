Вторсырьё из Тюменской области востребовано в 15 регионах России

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
Число и география переработчиков постоянно увеличиваются благодаря реализации тюменского вторсырья на открытых электронных площадках. Они дают возможность найти новых контрагентов, обеспечивают равные условия для всех участников сделки и стирают границы между мусоросортировочными и перерабатывающими заводами.
«Начиная со старта экологической реформы в Тюменской области мы не прекращаем работу по поиску новых партнёров среди перерабатывающих предприятий. Ведь чем больше становится таких производств, тем больше полезных материалов вовлекается во вторичное использование. Сейчас наибольшая концентрация переработчиков тюменского вторичного сырья находится в Свердловской и Тюменской областях, третье место разделили Ульяновская и Омская области», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».