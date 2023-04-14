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За пять месяцев работы экодома Тюменской области посетили 10 тысяч человек

14 апреля 2023, 05:53
Фото: пресс-служба ТЭО

За пять месяцев работы экодома Тюменской области посетили 10 тысяч человек

Тюменские экодома «Гудвин», «Центральный» и «Сити Молл» с открытия первой площадки посетили 10 тысяч человек.
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Тюмень

Десятитысячным гостем экокультурного проекта стала молодая тюменка Дарья — постоянный посетитель экодома «Центральный». Вчера она вновь пришла в экоковоркинг, чтобы сдать вторичное сырьё. В честь памятного события Даша получила от регоператора большую настольную игру Имаджинариум — в самый раз для весёлой экологичной компании.

«Экодома быстро завоевали сердца тюменцев. У проекта появилось много постоянных гостей и настоящих друзей. Ждём всех жителей и гостей города на наших площадках и надеемся, что экодома и впредь останутся для вас такими же уютными, интересными и познавательными. Ведь здесь можно не только сдать вторсырьё и научиться новым экопривычкам, но и весело провести время или познакомиться с единомышленниками», — поделились в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Масштабный экокультурный проект «Экодом» реализуется в ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Свердловской областях. В Тюменской области он стартовал 27 октября 2022 года с открытия экодома «Гудвин». В 2023 году в Тюмени появились ещё две просветительские площадки проекта — «Центральный» и «Сити Молл».

В экодомах проводятся бесплатные мастер-классы, образовательные и развлекательные мероприятия, посвящённые вопросам разумного обращения с отходами и экологии в целом, работает книгообменник, мастерская по переработке вторсырья в новые вещи, а также пункт приёма вторсырья.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ТЭО#Тюмень#Тюменская область
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