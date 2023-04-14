За пять месяцев работы экодома Тюменской области посетили 10 тысяч человек

Масштабный экокультурный проект «Экодом» реализуется в ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Свердловской областях. В Тюменской области он стартовал 27 октября 2022 года с открытия экодома «Гудвин». В 2023 году в Тюмени появились ещё две просветительские площадки проекта — «Центральный» и «Сити Молл».