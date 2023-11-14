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Published Сегодня, 12:53

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Updated Сегодня, 13:38

Три жителя Тюменской области получили премии за сведения о поджигателях

Три жителя Тюменской области получили премии за сведения о поджигателях

14 ноября 2023, 12:53
Фото: Midjourney
В этом году трое жителей Тюменской области получили денежное вознаграждение за помощь в установлении нарушителей противопожарного режима. Еще двое — за содействие при задержании поджигателей.

Общая суммы вознаграждений составила свыше 200 тысяч рублей. Об этом пишет «Тюменская линия» со ссылкой на данные регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

«За сообщение о нарушении противопожарного режима предусмотрено вознаграждение в размере 40 тысяч рублей, за помощь в задержании поджигателей — 50 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Всего в 2023 году в суд поступило 19 исковых заявлений о взыскании ущерба с поджигателей, 12 из них уже удовлетворены.

Ранее «Наш город» писал, что пожары нанесли лесному фонду Тюменской области ущерб более 300 млн рублей. Почти половина всех природных возгораний произошла по вине человека.

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