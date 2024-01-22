Тюменская компания создаст пожарную машину на базе вездехода «Хищник»

Также представители компании обещали доработать снегоболотоход «Хищник», который был выбран Владимиром Путиным для поездки по Чукотскому АО. О внедорожнике нелестно высказался Дмитрий Песков, отметив, что в нем хорошо работает только импортный двигатель.