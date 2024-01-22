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На базе тобольского вездехода «Хищник» создадут пожарную машину

Тюменская компания создаст пожарную машину на базе вездехода «Хищник»

22 января 2024, 03:29
Фото: 1MI

На базе тобольского вездехода «Хищник» создадут пожарную машину

Предприятие «МЕГ ВЕСТ», вездеход которого жестко раскритиковал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, разработало новый транспорт. Спецтехнику будут использовать для тушения лесных пожаров.

Пожарный вездеход создается на базе снегоболотохода «Хищник», своими рекомендациями с руководителем компании Максимом Мезениным поделился лично губернатор Александр Моор.

«Он дал нам советы, касающиеся разработки пожарной машины. Мы над этим думаем. Надо, чтобы она была проходимой в условиях лесного пожара, могла заходить на водоем и набирать воду для тушения. И, находясь на нем, подавать воду на берег, то есть обеспечивать бесконечный запас воды. Она внешне не будет отличаться от обычного вездехода, просто внутри будет специальное оборудование. Сейчас хотим такую машину собрать и попробовать. Собирать ее будем около двух месяцев», — приводит слова Мезенина РБК Тюмень.
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Корпус автомобиля уже готов, осталось лишь оснастить его оборудованием. После этого опытный образец будет готов к пожароопасному сезону.

«Машина будет иметь возможность, находясь на водоеме, плавая, подавать воду на берег в том числе для пожарных автомобилей, которые не могут подойти к берегу. Для этого на вездеход установим пожарный насос», — отметил начальник производства Игорь Григорьев.

Также представители компании обещали доработать снегоболотоход «Хищник», который был выбран Владимиром Путиным для поездки по Чукотскому АО. О внедорожнике нелестно высказался Дмитрий Песков, отметив, что в нем хорошо работает только импортный двигатель.

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#Общество#Транспорт#Тюменская область#Новости тюмени#Спецтехника#Автомобили#Разработки#Любовь Селезнева
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