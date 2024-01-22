Тюменская компания создаст пожарную машину на базе вездехода «Хищник»

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Пожарный вездеход создается на базе снегоболотохода «Хищник», своими рекомендациями с руководителем компании Максимом Мезениным поделился лично губернатор Александр Моор.
«Он дал нам советы, касающиеся разработки пожарной машины. Мы над этим думаем. Надо, чтобы она была проходимой в условиях лесного пожара, могла заходить на водоем и набирать воду для тушения. И, находясь на нем, подавать воду на берег, то есть обеспечивать бесконечный запас воды. Она внешне не будет отличаться от обычного вездехода, просто внутри будет специальное оборудование. Сейчас хотим такую машину собрать и попробовать. Собирать ее будем около двух месяцев», — приводит слова Мезенина РБК Тюмень.
Корпус автомобиля уже готов, осталось лишь оснастить его оборудованием. После этого опытный образец будет готов к пожароопасному сезону.
«Машина будет иметь возможность, находясь на водоеме, плавая, подавать воду на берег в том числе для пожарных автомобилей, которые не могут подойти к берегу. Для этого на вездеход установим пожарный насос», — отметил начальник производства Игорь Григорьев.
Также представители компании обещали доработать снегоболотоход «Хищник», который был выбран Владимиром Путиным для поездки по Чукотскому АО. О внедорожнике нелестно высказался Дмитрий Песков, отметив, что в нем хорошо работает только импортный двигатель.
Ранее «Наш город» рассказал, какие автомобили в Тюменской области являются самыми доступными. Лидером по доступности стала японская иномарка.