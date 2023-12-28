В полиции рассказали, какие автомобили привлекают тюменских угонщиков

В этом году в регионе угнали 117 машин, что на 37% меньше, по сравнению с прошлым годом. В 2022 году были угнаны 185 автомобилей, а в 2021 году — 161. Об этом рассказал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников «72.ru».