В полиции рассказали, какие автомобили привлекают тюменских угонщиков

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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В этом году в регионе угнали 117 машин, что на 37% меньше, по сравнению с прошлым годом. В 2022 году были угнаны 185 автомобилей, а в 2021 году — 161. Об этом рассказал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников «72.ru».
Большая часть тюменских автоугонщиков — мужчины в возрасте до 40 лет. Часто они идут на преступление в нетрезвом виде и не осознают последствий.
«Похищают в основной массе классические модели ВАЗ (2105, 2106 и 2107). Также среди угнанных автомобилей есть иномарки. Например, KIA Rio и Hyundai Solaris. В случае с отечественными авто — там не было сигнализации и машины стояли открытыми, иногда — с ключами в салоне. В некоторых угнанных иномарках ключи были в замке зажигания или их похищал угонщик, входивший в круг общения владельца авто», — отметили в УМВД.
Бывает, что угонщиками становятся несовершеннолетние. В октябре 15-летний тюменец угнал машину своего дяди и пытался скрыться от погони. Его удалось остановить на 58 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.
Ранее «Наш город» писал о том, что менее четверти тюменцев могут позволить себе покупку машины в кредит. Доля семей, у которых есть возможность взять в кредит автомобиль стоимостью более 2,6 миллионов рублей, в регионе не превышает 7,2%.