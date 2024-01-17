Ситуацию с общественным транспортом в Тюмени помогут улучшить выделенные полосы

Напомним, с Нового года жители Тюмени столкнулись с настоящим транспортным коллапсом. С 1 января почти два десятка автобусных маршрутов сменили схемы движения, к которым горожане были не готовы. Нововведения были приняты из-за пересадочного тарифа. По задумке администрации, льгота должна была помочь сэкономить деньги и время тюменцам, вынужденным ежедневно добираться до работы и домой с пересадками. Но по факту, изменения привели к тому, что люди на остановках не могут дождаться своего автобуса или вынуждены ехать в тесной давке. Также на ситуацию сильно оказывает влияние кадровый голод и погодные условия. Об этом накануне заявил гендиректор главного транспортного предприятия Тюмени.