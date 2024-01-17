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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 10:03

Ситуацию с общественным транспортом в Тюмени помогут улучшить выделенные полосы

Ситуацию с общественным транспортом в Тюмени помогут улучшить выделенные полосы

17 января 2024, 09:55
Фото: 1MI
Новая реформа тюменских властей на только усугубила существующие ранее проблемы с общественным транспортом, но и добавила новых. На сбои в графиках движения автобусов жители города жалуются весь январь.

Тем временем в мэрии Тюмени заверяют, что ситуация находится на контроле. Однако предпринимаемых мер по мнению журналиста 72.RU Анастасии Жердиной недостаточно. Она считает, что спасти ситуацию с общественным транспортом в Тюмени могут только выделенные полосы.

В пример она приводит свой опыт. Когда Анастасия жила в Тюменской слободе, на дорогу до офиса, который находится в центре города, из-за пробок у нее уходило почти два часа. Это при том, что график движения автобуса по данному маршруту рассчитан на один час. Теперь журналистка живет в Винзилях, откуда она добирается до работы всего за час.

«Хочу поделиться с вами очевидным выводом, который по разным причинам не хотят брать во внимание городские власти. Как получается, что путь длиною более чем в три десятка километров преодолевается всего за час, а дорога в три раза короче занимает два? Всё просто — из Винзилей по городу до центра есть выделенные полосы для автобусов (по улицам Широтной и Республики), а на пути из Тюменской слободы их нет», — пояснила автор колонки.

Поэтому, отмечает Анастасия, и автобусы, где есть «выделенки» ходят строго по графику. Она уверена, что выделенная полоса точно придется к месту на расширенном участке Московского тракта — от развязки до Калининского кольца, где в часы-пик собираются пробки. Также можно выделить полосу на улице Зои Космодемьянской, по которой экспресс из Тюменской слободы, двигаясь в сторону Трактовой, каждое утро стоит по полчаса.

«Я понимаю, что один отдельно взятый участок кардинально проблему не решит, но он усложнит путь автомобилистам. И они, стоя в пробках, возможно, посмотрят в сторону проезжающих мимо автобусов. Если вы считаете, что это нереально, взгляните на Москву. Там большинство жителей давно используют личные автомобили лишь по выходным и для поездок за город, а в будни с удовольствием пользуются общественным транспортом», — пишет журналистка.

Напомним, с Нового года жители Тюмени столкнулись с настоящим транспортным коллапсом. С 1 января почти два десятка автобусных маршрутов сменили схемы движения, к которым горожане были не готовы. Нововведения были приняты из-за пересадочного тарифа. По задумке администрации, льгота должна была помочь сэкономить деньги и время тюменцам, вынужденным ежедневно добираться до работы и домой с пересадками. Но по факту, изменения привели к тому, что люди на остановках не могут дождаться своего автобуса или вынуждены ехать в тесной давке. Также на ситуацию сильно оказывает влияние кадровый голод и погодные условия. Об этом накануне заявил гендиректор главного транспортного предприятия Тюмени.

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